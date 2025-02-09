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Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться

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Фото статьи
Фото: Jüri Looring

С 27 января по 2 февраля​ в Эстонии зарегистрировано 380 случаев заболевания коронавирусом​.

Заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе добавилось 84 лабораторно подтвержденных случаев заболевания и 296 - диагностированных на основании эпидемиолого-клинической связи.

По сравнению с предыдущей неделей число случаев снизилось на 20,3%. По данным больницы, на пятой неделе в больницу было госпитализировано 25 пациентов с COVID-19 как основным или сопутствующим заболеванием. Из них 9 пациентов (30%) были госпитализированы в связи с тяжелой формой COVID-19. 7 пациентов, или 77,8%, были старше 60 лет. Погибших не было.

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