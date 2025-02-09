Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться

По сравнению с предыдущей неделей число случаев снизилось на 20,3%. По данным больницы, на пятой неделе в больницу было госпитализировано 25 пациентов с COVID-19 как основным или сопутствующим заболеванием. Из них 9 пациентов (30%) были госпитализированы в связи с тяжелой формой COVID-19. 7 пациентов, или 77,8%, были старше 60 лет. Погибших не было.