В Эстонии планируют разрешить владельцам критической инфраструктуры сбивать дроны

Согласно нынешнему законодательству, представители правопорядка могут сбивать дроны с помощью огнестрельного оружия, глушителей, лазеров, сетей и других беспилотников. Кроме того, они могут просто перехватить управление летательным аппаратом. Частные лица и предприятия, а также большинство государственных учреждений не могут помешать дронам летать над своей территорией. Однако вопрос предоставления такого права активно обсуждается в кабинетах правительства.