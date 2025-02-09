В настоящее время право сбивать дроны является частью государственной монополии на применение силы, так же как и право на ношение табельного оружия или использование телескопической дубинки. Однако в министерствах обсуждается вопрос о том, следует ли позволить владельцам объектов самим нарушать работу беспилотников, пишет rus.err.
В Эстонии планируют разрешить владельцам критической инфраструктуры сбивать дроны
Согласно нынешнему законодательству, представители правопорядка могут сбивать дроны с помощью огнестрельного оружия, глушителей, лазеров, сетей и других беспилотников. Кроме того, они могут просто перехватить управление летательным аппаратом. Частные лица и предприятия, а также большинство государственных учреждений не могут помешать дронам летать над своей территорией. Однако вопрос предоставления такого права активно обсуждается в кабинетах правительства.
Так, советник Министерства климата Яан Эрик Кийссель считает, что набор мер должен зависеть от конкретного объекта, таких как, например, таллиннский аэропорт. А советник МВД Индрек Линк отметил, что владельцам инфраструктуры могут разрешить защищать объекты с помощью менее разрушительного оружия. "Может быть, какие-то более простые меры с меньшим побочным эффектом для других", - добавил Линк.