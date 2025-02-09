Недалеко от Нарва-Йыэсуу дал течь крупный нефтетанкер

Как сообщает издание "Фонтанка.ру", взрыв произошел в машинном отделении во время запуская двигателя.

Разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Как пишет издание, представители компаний, предоставляющих лоцманские услуги в Усть-Луге, сообщили, что судно "село на мель".

Согласно предварительным данным, на борту Koala находится около 100 тысяч тонн нефтепродуктов.