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Рассеянные кулинары снова добавили работы спасателям

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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Невнимательность и безалаберность людей при приготовлении еды на плите очень часто становятся причинами, почему звучат тревожные вызовы по номеру 112. Ценные ресурсы спасателей тратятся порой на то, чтобы снять кастрюлю или сковородку с огня и проветрить помещение.

После обеда 8 февраля спасателей вызвали на улицу Карья в Нарва-Йыэсуу, где в квартире из-за подгоревшей еды сработал датчик дыма. На месте выяснилось, что пожилой человек забыл выключить электроплиту и еда подгорела.

Жильцы самостоятельно успели устранить угрозу возгорания и проветрили комнаты. Спасатели проверили квартиру.

Ближе к вечеру 9 февраля спасатели выехали к многоквартирному дому по Таллиннскому шоссе в Нарве, где в одной из квартир тоже сработал датчик дыма. Они вошли в квартиру, где на плите подгорела еда и помещение заполнилось дымом. Плиту выключили, кастрюлю поставили в раковину, комнаты проветрили.

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