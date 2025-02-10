Рассеянные кулинары снова добавили работы спасателям

После обеда 8 февраля спасателей вызвали на улицу Карья в Нарва-Йыэсуу, где в квартире из-за подгоревшей еды сработал датчик дыма. На месте выяснилось, что пожилой человек забыл выключить электроплиту и еда подгорела.

Ближе к вечеру 9 февраля спасатели выехали к многоквартирному дому по Таллиннскому шоссе в Нарве, где в одной из квартир тоже сработал датчик дыма. Они вошли в квартиру, где на плите подгорела еда и помещение заполнилось дымом. Плиту выключили, кастрюлю поставили в раковину, комнаты проветрили.