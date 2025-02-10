Решено Нынче Тартуский марафон пробегут в Ида-Вирумаа

- Сейчас еще уточняем программу, чтобы во вторник объявить ее, - сказал Келк, добавив, что на субботу планирует эстафетный марафон и бег на более короткую дистанцию, то есть примерно на 20 км, а на воскресенье - основной марафон протяженностью в примерно 40 км. Во время основного марафона участники два раза пробегут круг в 20 км. Распределение гонок на два дня предотвратит такое, чтобы бегущие на более короткую и длинную дистанции мешали друг другу на лыжне или создавали путаницу.

Индрек Келк в это воскресенье и сам пробежал 40-километровую дистанцию Алутагузеского марафона. "Трассовые условия для этой зимы очень хорошие. Мало сказать о них четверка с плюсом, это по меньшей мере пятерка с минусом. Нет никакого сомнения, ехать в Алутагузе или нет. Других вариантов просто нет, - отметил он. - Тартуский марафон в этом году пройдет там, где есть снег".

Келк отметил, что принять более пары тысяч лыжников в Алутагузеском центре оздоровительного спорта, где до сих пор крупнейшим спортивными мероприятием было соревнование с 1500 участников, - это вызов. "Но мы справимся! Установим дополнительные палатки с раздевалками и возможностями питания. Временных сооружений появится довольно много".

Он отметил, что, по сегодняшним подсчетам, на старт длинной дистанции в воскресенье выйдут более пары тысяч лыжников.

Одной из самых больших проблем Келк назвал слабую сеть мобильной связи в этом районе, с чем была связано также ошибка с пометкой трассы в это воскресенье во время Алутагузеского марафона, когда информация не дошла вовремя до места.

Если учесть, что лыжники нынешний зимой имели довольно мало возможностей тренироваться, то алутагузеские пологие трассы, где нет больших подъемов и спусков, должны, по словам Индрека Келка, хорошо подойти для марафона. "В этом смысле это тоже идеальное решение", - сказал он.