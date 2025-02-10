В Вируской тюрьме имел место несчастный случай на производстве

В еженедельном обзоре тюремной службы говорится, что в результате несчастного случая содержащийся под арестом человек получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Подробностей пока нет.

В тюрьмах Эстонии сейчас содержатся 1642 человека, что на 192 меньше, чем год назад. Из этого числа 1311 - осужденные, 331 - арестованные, 1561 - мужчина, 81 - женщина, 28 осужденных к пожизненному заключению, трое несовершеннолетних отбывают наказание в тюрьмах открытого типа.​