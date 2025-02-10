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Нарва на год стала финно-угорской культурной столицей

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Во время концерта Дня финно-угорских народов, проходившего в 2020 году в Кохтла-Ярве.
Во время концерта Дня финно-угорских народов, проходившего в 2020 году в Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

К Нарве перешел титул культурной столицы финно-угорских народов 2025 года, и в первый день марта состоится торжественное открытие, как рассказывает новостной портал Rus.ERR.​

Первого марта в Нарве пройдут праздничное шествие и торжественное открытие, на котором городу будет передан титул и символы Финно-угорской культурной столицы 2025 года.​ Этот титул Нарва получает по инициативе Нарвского культурного центра "Дом Ингрии" при поддержке различных культурных обществ финно-угорских народов.​

В течение года в Нарве пройдет около 12 различных мероприятий, и все завершится 6 декабря - в День независимости Финляндии.​​

"Мы сотрудничаем с очень многими организациями, и все как-то очень близко к сердцу принимают, потому что это возможность показать самобытность Нарвы", - сказала "Актуальной камере" Екатерина Кузнецова​, руководитель проекта "Narva 2025".​

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