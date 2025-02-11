Анвар Самост: Мы покупаем электроэнергию или морской ветропарк?

Даже несколько часов более масштабного отключения электроэнергии, например, в пределах среднего эстонского города, представляют собой серьезный кризис. В темное время суток в помещениях не будет света, и все виды деятельности, требующие его, нарушатся. Предоставление основных услуг, таких как водоснабжение и связь, прекратится немедленно или вскоре. Не будет возможности расплатиться без наличных денег, невозможно получить наличные в банкоматах. Транспортные средства не смогут получить топливо на заправочных станциях. Если перебои продлятся более суток, возникнут трудности с организацией работы медицинских и спасательных служб, а также с обеспечением общественного порядка. В таком случае единственным вариантом останется, по сути, военное положение.

Это одна сторона понятия "надежность снабжения", о которой в последние годы все мы узнали.

Другая сторона, о которой меньше говорят, - это цена на электроэнергию. Если в течение длительного времени электроэнергия будет обременительно дорогой для потребителей или ее цена будет сильно колебаться, то ее потребление сократится, и многие блага современного общества станут доступны в меньшем объеме и меньшему числу людей. Пострадает экономическое развитие, вырастет социальная напряженность и усилится политическая нестабильность.