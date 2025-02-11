Самое важное, что нужно знать об электричестве и на чем основывается вся соответствующая политика, само по себе очень просто: без электричества невозможно поддерживать и сохранять современное общество.
Анвар Самост: Мы покупаем электроэнергию или морской ветропарк?
Даже несколько часов более масштабного отключения электроэнергии, например, в пределах среднего эстонского города, представляют собой серьезный кризис. В темное время суток в помещениях не будет света, и все виды деятельности, требующие его, нарушатся. Предоставление основных услуг, таких как водоснабжение и связь, прекратится немедленно или вскоре. Не будет возможности расплатиться без наличных денег, невозможно получить наличные в банкоматах. Транспортные средства не смогут получить топливо на заправочных станциях. Если перебои продлятся более суток, возникнут трудности с организацией работы медицинских и спасательных служб, а также с обеспечением общественного порядка. В таком случае единственным вариантом останется, по сути, военное положение.
Это одна сторона понятия "надежность снабжения", о которой в последние годы все мы узнали.
Другая сторона, о которой меньше говорят, - это цена на электроэнергию. Если в течение длительного времени электроэнергия будет обременительно дорогой для потребителей или ее цена будет сильно колебаться, то ее потребление сократится, и многие блага современного общества станут доступны в меньшем объеме и меньшему числу людей. Пострадает экономическое развитие, вырастет социальная напряженность и усилится политическая нестабильность.
Универсальность электроэнергии и ее незаменимая роль в повседневной жизни абсолютно каждого человека означают, в свою очередь, что ее производство в достаточных объемах является весьма капиталоемким, а решения о капиталовложениях носят долгосрочный характер, во много раз превышающий избирательные и другие циклы демократического и свободного общества.
Как правило, общества создают генерирующие мощности и электрические сети на десятилетия. Зачастую, помимо сетей, роль естественной монополии внутри страны или рынка выполняют также производители. Капитал всегда имеет цену, и законы природы не позволяют просто производить электроэнергию на склад или транспортировать ее на большие расстояния.
В идеале рыночная экономика вкупе с правовым государством и политиками, которые смотрят дальше одного избирательного цикла, должна обеспечивать развитие энергетической экономики в соответствии с интересами потребителей и с учетом технологических инноваций. В действительности зачастую происходит обратное, и ошибки закрепляются также на десятилетия.
"Соглашение лидеров трех правящих партий о развитии энергетического сектора противоречит как рыночной логике, так и долгосрочным интересам Эстонии".Анвар Самост, журналист
В Эстонии мы сейчас одновременно видим, как более чем десятилетняя нерешительность в сочетании с недальновидными ограничениями, основанными на популярной идеологии, сделала нашу электроэнергию очень дорогой, и как в случае неудачи мы можем тут же совершить новые ошибки с долгосрочными последствиями.
Соглашение лидеров трех правящих партий о развитии энергетического сектора противоречит как рыночной логике, так и долгосрочным интересам Эстонии.
Наиболее озадачивающим аспектом соглашения является готовность закупать большие объемы электроэнергии с морских ветропарков по любой цене (точнее, не по любой, а с субсидией в 2,6 миллиарда евро) - два тераватт-часа в год. Для потребителя электроэнергия остается электроэнергией, независимо от способа ее производства. С политической точки зрения, можно ввести ограничение на воздействие технологии производства на окружающую среду, но нет никакого оправдания намерению выплачивать за счет всех потребителей отдельную поддержку на электроэнергию, вырабатываемую морскими ветропарками.
Такой выбор вызывает вопросы, главным образом, о мотивах лиц, принимающих решения.
Как так может быть, что с весны 2024 года в результате обсуждений на уровне министров изменилась экономическая конъюнктура, базовые прогнозы объема ожидаемого потребления электроэнергии и ожидаемой цены, а также поддерживаемый объем производства, а общая сумма поддержки по-прежнему составляет 2,6 миллиарда? Те немногие расчеты, которые правительство опубликовало в ответ на неоднократные запросы, кажутся рассчитанными от обратного, чтобы вернуться к тем же 2,6 миллиарда евро.
В равной степени удручает и тот факт, что правительственные прогнозы цен на электроэнергию, представленные в качестве обоснования долгосрочного выбора, не учитывают затраты на неизбежную необходимость подключения или строительства управляемых мощностей для компенсации неуправляемых производственных мощностей, которым сейчас отдается приоритет. Кроме того, не принимается во внимание аспект безопасности вариантов энергетической политики - способность Эстонии самостоятельно покрывать пиковое потребление в любой момент.
Принятие решений должно быть простым, если действительно ставить перед собой цель надежного обеспечения доступной электроэнергией. Сейчас мы видим подтасовки и сокрытия.