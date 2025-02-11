Цена мызы Кукрузе с грохотом рухнула

В прошлом году волостное управление выставило комплекс мызы на продажу в аукционной среде varakeskus.ee со стартовой ценой 1,5 миллиона евро. На это предложение, однако, не откликнулся ни один интересующийся, и в конце января срок торгов истек. На прошлой неделе волостное управление решило снова выставить мызу на продажу, значительно снизив ее цену.

Как привлекают покупателей к мызе Кукрузе

Тойлаская волость следующим образом рекламирует комплекс мызы Кукрузе в своем объявлении о продаже:

"Расположенные в середине господского дома большие залы будто созданы для проведения различных мероприятий и празднования знаменательных дат: длинный узкий бальный зал предназначен для свадеб, совещаний, семинаров. С помощью раздвижных дверей зал можно превратить в уютное помещение поменьше.

Концертный зал с белым механическим роялем особенно украшают обои с рельефным узором - свет от люстр и бра, а также тени играют на нем, будто северное сияние. Кажется, что вы находитесь на приеме у Снежной королевы.

В подвальном этаже мызы расположены действительно полярные и таинственные, даже жутковатые помещения. Здесь круглый год зима, бродят песцы и дуют ветры. В комнате полярного приключения детей ждет горка с травмобезопасными снежками.

Целью постоянной экспозиции мызы было знакомить с представителями знаменитого рода Толлей и их достижениями".