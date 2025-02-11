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Оштрафованному возле йыхвиского "Pargi Кeskus" водителю пришлось выложить большую сумму

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Платную парковочную зону ввели на парковке у йыхвиского "Pargi Кeskus" летом 2023 года. Бесплатно там можно парковаться в течение 3 часов, но для этого нужно использовать парковочные часы. В противном случае у организатора парковки имеется право выписать штраф.
Платную парковочную зону ввели на парковке у йыхвиского "Pargi Кeskus" летом 2023 года. Бесплатно там можно парковаться в течение 3 часов, но для этого нужно использовать парковочные часы. В противном случае у организатора парковки имеется право выписать штраф. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Автовладелец, получивший парковочный штраф возле "Pargi Кeskus" в Йыхви и оплативший его лишь частично, должен теперь выложить в десятки раз больше, чем был первоначальный долг.

Оставивший 29 августа 2023 года свой автомобиль рядом с "Pargi Кeskus" водитель, вернувшись к машине, обнаружил за дворником штрафную квитанцию, в которой сообщалось, что за нарушение правил парковки ему следует заплатить договорный штраф, и если он сделает это до 5 сентября, то сумма штрафа будет 30 евро, а если после - то будет применен штраф в полном объеме, то есть 55 евро.

Задолжал часть долга

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