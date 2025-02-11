Оштрафованному возле йыхвиского "Pargi Кeskus" водителю пришлось выложить большую сумму

Оставивший 29 августа 2023 года свой автомобиль рядом с "Pargi Кeskus" водитель, вернувшись к машине, обнаружил за дворником штрафную квитанцию, в которой сообщалось, что за нарушение правил парковки ему следует заплатить договорный штраф, и если он сделает это до 5 сентября, то сумма штрафа будет 30 евро, а если после - то будет применен штраф в полном объеме, то есть 55 евро.