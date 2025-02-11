Входившие в программу нынешнего Алутагузеского марафона лыжные забеги привлекли в выходные в Паннъярве более тысячи любителей лыж. Лыжные трассы, природа и организаторы удостоились большой похвалы, однако в этот раз на марафоне случился курьезный промах, вызвавший оживление и давший повод для разговоров еще, очевидно, не на один год. Подтвердилось также, что в следующие выходные по паннъярвеским трассам пройдет и нынешний Тартуский марафон.
- Тут никто не ломает твои палки и лыжи и не бранится страшным голосом. Это все происходит на мужском старте. Идея в том, что эта гонка дружелюбная. Мы смогли испытать здесь приятное ощущение сестринства, - сказала пробежавшая дистанцию около 20 км президент Эстонского олимпийского комитета и президент Эстонской Республики в 2016-2021 годах Керсти Кальюлайд.