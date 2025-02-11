ОДИН ВОПРОС Как правительство способствует слиянию самоуправлений?

- Добровольное слияние - это процедура, инициированная и организуемая собраниями местного самоуправления. Последний положительный пример - волости Йыхви и Тойла. Оба волостных собрания решили пойти на выборы 2025 года как одно самоуправление. Это решение было принято без предоставления государством предварительной гарантии на субсидию на слияние. Правительственный кабинет обсудил эту тему 6 февраля и решил в принципе поддержать слияния и поощрять добровольные слияния самоуправлений. Министр регионального развития и сельского хозяйства должен внести предложения о стимулировании слияний, в том числе текущих процессов слияния, при подготовке стратегии государственного бюджета на 2026-2029 годы. Министерству регионального развития и сельского хозяйства поручено разработать законопроекты о внесении изменений в необходимые законы.