Приехавшие на выходные в Паннъярве из других уголков Эстонии, чтобы поучаствовать в заездах Алутагузеского марафона, не уставали удивляться и любоваться здешними снежными условиями.

Однако только со снегом делать особо нечего, если он полеживает себе в лесу и ждет таяния. Но в Ида-Вирумаа есть люди, которые умеют даже в сложных условиях создавать очень хорошие лыжные трассы, ухаживать за ними и проводить здесь крупные мероприятия. Алутагузеский марафон вновь подтвердил это. Сотня волонтеров берутся и хлопочут либо в центре соревнования, либо в лесных пунктах обслуживания, либо организую парковку и поднимают настроение собравшимся добрым словом и шуткой. Это что-то не поддающееся описанию, формирующие взгляд на весь регион и создающее позитивные эмоции, ради которых сюда и едут.

И даже если не все идет по плану, как случилось в этот раз с разметкой трассы полумарафона, даже из такой ситуации можно красиво выйти с добрым словом и честно взяв на себя ответственность, чтобы это запомнилось как приключение и не вызвало большого недовольства.

В предстоящие выходные в Паннъярве состоится историческое событие: здесь будут принимать Тартуский марафон, который из-за нехватки снега позовет тысячи лыжников в Ида-Вирумаа.

Здесь стоит сделать дружелюбный намек операторам мобильной связи, чтобы они улучшили сеть в нынешней по сути зимней столице Эстонии - Паннъярве.