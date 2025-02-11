Дорогое отопление в Нарве: инициатор протеста обратилась к местным властям с прямым требованием

Напомним, в январе Алексеева собирала подписи под петицией на ту же тему на портале Rahvaalgatus.ee. В срок к началу февраля под петицией были поставлены 4075 подписей жителей Эстонии - не только нарвитян. Вооружившись ею партия "KOOS" провела 1 февраля рядом с Нарвской ратушей митинг, требуя от властей вмешаться и защитить горожан от роста цены на теплоэнергию. На митинге собрались порядка 250 человек, большинство из которых подписали ту же петицию.

Сейчас власти Нарвы пока никак не отреагировали на законотворческую инициативу Алексеевой, направившей им официальное письмо. Как сказала "Северному побережью" зампредседателя Нарвского горсобрания Яна Кондрашова, они там обсудят послание и в ближайшее время отреагируют.

Примерно об этом же чуть позднее сказала и председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат. "У каждого обращения есть сроки ответа. Готовим ответ", - сообщила она.

Пока нет дешевого решения проблемы дорогого теплоснабжения Нарвы

Департамент конкуренции, как уже писало "Северное побережье", осенью 2024 года разрешил энергетикам с декабря повысить предельную цену теплоэнергии для потребителей в Нарве с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая вместе с налогом с оборота, так что скачок теплотарифа составил 48 процентов. Цена на тепло должна оставаться прежней лишь в тех случаях, когда его получают на Балтийской электростанции не в газовой котельной, а одновременно с выработкой электроэнергии, применяя сжигание в котле смеси сланца и древесной щепы.

В последнем случае дорогое сланцевое электричество должно поставляться в сеть, то есть быть конкурентоспособным на энергорынке, но, например, за весь декабрь таких благоприятных дней было всего одиннадцать. Более того, после этого отопительного сезона единственный работающий 11-й блок Балтийской электростанции может быть вовсе выведен из эксплуатации, так что горячую воду и тепло нарвитяне будут впредь оплачивать только по новому тарифу.

Энергетики и государственные власти ведут речь о строительстве в Нарве новой отопительной котельной только к 2028 году. Никем не гарантировано, что с ее появленим тарифы изменятся в меньшую сторону. Другого решения, кроме инвестирования в утепление домов в Нарве и уменьшения энергопотребления, на ближайшие несколько лет не предлагается.