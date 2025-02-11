Инициатор народного протеста нарвитян из-за роста цены на тепло Татьяна Алексеева обратилась в городское собрание и мэрию с официальным предложением обсудить проблему и как-то вмешаться в процесс. Под петицией более четырех тысяч подписей, и властям Нарвы предстоит решить, что делать с этим народным законотворчеством.
Дорогое отопление в Нарве: инициатор протеста обратилась к местным властям с прямым требованием
В канцелярию Нарвского горсобрания 10 февраля поступило письмо на государственном языке и подписанное дигитально, в котором рядовая нарвитянка Татьяна Алексеева ссылается на Закон об организации местного самоуправления и напоминает депутатам, что они призваны защищать интересы горожан, в том числе обеспечивать им доступность коммунальных услуг. Алексеева выдвигает ряд предложений, которые просит вынести на обсуждение на ближайшем заседании - и потом проинформировать общественность о принятых решениях.
В своем письме Алексеева, опирающаяся на поддержку четырех с лишним тысяч подписавших петицию человек, вновь напоминает, что в Нарве сложилась критическая ситуация из-за выросшей цены на теплоснабжение. "По данным Департамента конкуренции, компания "Enefit Power" была вынуждена на 100 процентов использовать природный газ для производства тепла, что привело к резкому росту цен для потребителей. При этом отсутствует прозрачность как в формировании цены, так и в действиях местного самоуправления по разрешению ситуации", - отметила Алексеева.
Она просит членов Нарвского горсобрания инициировать открытое обсуждение вопросов теплоснабжения и цены, пригласив к участию представителей Департамента конкуренции и компаний "Enefit Power" и "Narva Soojusvõrk". Также она просит направить в эти компании официальный запрос насчет их планов по диверсификации теплоснабжения Нарвы. Далее просит нарвские городские власти привлечь независимых экспертов для анализа законности ценообразования и лучшей защиты интересов потребителей. Наконец, создать рабочую группу для мониторинга рынка теплоэнергии в Нарве и подготовки дальнейших рекомендаций.
Напомним, в январе Алексеева собирала подписи под петицией на ту же тему на портале Rahvaalgatus.ee. В срок к началу февраля под петицией были поставлены 4075 подписей жителей Эстонии - не только нарвитян. Вооружившись ею партия "KOOS" провела 1 февраля рядом с Нарвской ратушей митинг, требуя от властей вмешаться и защитить горожан от роста цены на теплоэнергию. На митинге собрались порядка 250 человек, большинство из которых подписали ту же петицию.
Сейчас власти Нарвы пока никак не отреагировали на законотворческую инициативу Алексеевой, направившей им официальное письмо. Как сказала "Северному побережью" зампредседателя Нарвского горсобрания Яна Кондрашова, они там обсудят послание и в ближайшее время отреагируют.
Примерно об этом же чуть позднее сказала и председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат. "У каждого обращения есть сроки ответа. Готовим ответ", - сообщила она.
Стольфат вдобавок отметила, что поступившее в горсобрание и горуправу письмо неправильно называть народной инициативой, ведь его автором выступила одна Татьяна Алексеева.
Пока нет дешевого решения проблемы дорогого теплоснабжения Нарвы
Департамент конкуренции, как уже писало "Северное побережье", осенью 2024 года разрешил энергетикам с декабря повысить предельную цену теплоэнергии для потребителей в Нарве с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая вместе с налогом с оборота, так что скачок теплотарифа составил 48 процентов. Цена на тепло должна оставаться прежней лишь в тех случаях, когда его получают на Балтийской электростанции не в газовой котельной, а одновременно с выработкой электроэнергии, применяя сжигание в котле смеси сланца и древесной щепы.
В последнем случае дорогое сланцевое электричество должно поставляться в сеть, то есть быть конкурентоспособным на энергорынке, но, например, за весь декабрь таких благоприятных дней было всего одиннадцать. Более того, после этого отопительного сезона единственный работающий 11-й блок Балтийской электростанции может быть вовсе выведен из эксплуатации, так что горячую воду и тепло нарвитяне будут впредь оплачивать только по новому тарифу.
Энергетики и государственные власти ведут речь о строительстве в Нарве новой отопительной котельной только к 2028 году. Никем не гарантировано, что с ее появленим тарифы изменятся в меньшую сторону. Другого решения, кроме инвестирования в утепление домов в Нарве и уменьшения энергопотребления, на ближайшие несколько лет не предлагается.