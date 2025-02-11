Мошенники начали подделывать звонки с государственного инфотелефона

"Людям звонят с номеров 61247 и +372 600 1247, причем последний является официальным длинным номером государственного информационного телефона. Также мошенники выходят на связь через мессенджер Telegram, используя номер 1247. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и сообщают, что у человека есть проблемы с кредитом, в связи с чем они хотят помочь. По нашим данным, звонящие говорят по-русски. Как это характерно для мошеннических звонков, у людей запрашивают пароли и другие личные данные якобы для решения проблемы. Важно помнить, что государственные учреждения никогда не запрашивают пароли или данные кредитных карт", - объяснил руководитель кризисного отдела Центра тревоги Янек Муракас.​