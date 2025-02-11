Число постояльцев в гостиницах выросло, но еще ниже, чем было перед пандемией

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в 2024 году в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 1,86 миллиона зарубежных и около 1,76 миллиона местных туристов.

- По сравнению с 2023 годом зарубежных туристов было на 11% больше, а число местных туристов осталось на том же уровне. По сравнению с докризисным рекордным 2019 годом местных туристов в предприятиях по размещению было более чем на 200 тысяч больше, в то же время зарубежных туристов было почти на 400 тысяч меньше, - уточнила Лаурмаа.​

Аналитик добавила, что в 2024 году Эстонию посетило 696 тысяч туристов из Финляндии. По сравнению с 2023 годом их число осталось на том же уровне, а по сравнению с докризисным 2019 годом их было на 13% меньше.

Размещенных туристов из Латвии было около 251 тысяч, то есть на 9% больше, чем годом ранее, и на 37% больше, чем в 2019 году.

Из крупнейших партнеров Эстонии по туризму далее следовали Германия (117 тысяч туристов), Литва (81 тысяча) и Великобритания (70 тысяч).

Число местных туристов в годовом сравнении осталось на том же уровне, однако по сравнению с 2019 годом в 2024 году их было на 14% больше.​

В Харьюском уезде предпочли остановиться 73% зарубежных и 29% местных туристов. Далее следовали Пярнуский, Тартуский, Ида-Вируский и Саареский уезды.​

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 6,65 миллиона ночей, из которых около 3,67 миллиона ночей провели зарубежные туристы и 2,98 миллиона - местные туристы.