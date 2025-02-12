На трех туристических ярмарках Ида-Вирумаа набрал около пяти тысяч новых друзей

- Наша самая большая цель на ярмарках - собирать контакты, чтобы подключить к своей базе новостных рассылок новых друзей Ида-Вирумаа, которым мы рассылаем хорошие новости. На финском и латвийском рынках мы делаем это раз месяц, а в Эстонии новостные рассылки делаются каждую неделю, - объяснила специалист Ида-Вируского центра предпринимательства по туристической информации Кристина Эрнитс.

Больше всего контактов удалось собрать в Финляндии - более двух тысяч. "Финская ярмарка является самой продолжительной, она длится четыре дня. Кроме того, на ней было больше всего посетителей - 58000. На эстонской туристической ярмарке "Tourest" мы собрали около 1900 контактов, на латвийской - около шестисот", - рассказала Кристина Эрнитс.