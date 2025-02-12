На туристических ярмарках в Хельсинки, Таллинне и Риге завязали тысячи новых контактов, по которым можно будет регулярно отправлять предложения из Ида-Вирумаа.
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На трех туристических ярмарках Ида-Вирумаа набрал около пяти тысяч новых друзей
- Наша самая большая цель на ярмарках - собирать контакты, чтобы подключить к своей базе новостных рассылок новых друзей Ида-Вирумаа, которым мы рассылаем хорошие новости. На финском и латвийском рынках мы делаем это раз месяц, а в Эстонии новостные рассылки делаются каждую неделю, - объяснила специалист Ида-Вируского центра предпринимательства по туристической информации Кристина Эрнитс.