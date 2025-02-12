Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.02-20.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 13 февраля
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотнки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки живописи Людмилы Борисовой "Игра с формами". Выставка продлится до 13 марта.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra". Билет - 18-22 евро.
Пятница, 14 февраля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 16.30 - концерт "Muusikaline sõpruskohtumine" / "Музыкальная дружеская встречв". Выступают юные гитаристы музыкальной школы Ваналиннаской образовательной коллегии (Таллинн) и Йыхвиской музыкальной школы. Вход свободный.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер в день друга. Настроение создают писательница и поэтесса Кристина Рудер и музыкант и поэт Тармо Сельтер. Вход свободный. Подробности: тел. 5342 8705, Леа Ранд.
Суббота, 15 февраля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Играем в Африку", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 13 евро, детям до 3-х лет, которые сидят на коленях у взрослых, вход бесплатный.
* В Нарвской художественной галерее в 11.00 - день друзей в Художественной галерее: творческое мероприятие по созданию трафаретной печати на фартуке.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День золотой ленточки, День детей, больных раком. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - "Эстонской книге - 500 лет": лекция Виктора Месилане "Народный эпос "Калевипоэг" - жемчужина эстонской и мировой культуры".
* В Нарве в центре "Astri" с 15.15 до 15.55, в Силламяэской музыкальной школе с 16.30 до 17.15 и в Кохтла-Ярвеской гимназии с 18.00 до 18.40 - концерт "Estonian Percussion Group". "Estonian Percussion Group" существует с 2020 года и состоит из четырех эстонских исполнителей на ударных инструментах: Карла Йоханна Латтикаса, Лаури Метсвахи, Тийта Йоаметса и Танеля-Эйко Новикова. В течение 24 часов они посетят 10 городов и поделятся лучшими произведениями и удивительными аранжировками ударной музыки. Вход свободный.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 16.00 - открытие выставки Ольга Юргенсон "Tagasi Toilasse" / "Возвращение в Тойла".
* В Силламяэском центре культуры в 18 "Jazz Time Club": трио Тыну Тубли. Билет - 8-10 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - шоу пародий: "Один в один". Билет - 10 евро.
Воскресенье, 16 февраля
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - танцевальное представление "Isar Dance Studio". Вход свободный.
Понедельник, 17 февраля
* В Нарвской центральной библиотеке в 16.00 - открытие выставки "Ingerisoomlaste 100 aastat" .
Вторник, 18 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - презентация книги Николая Павленко "Юку на тропе открытий". Мероприятие на русском языке.
* В Нарвской ратуше в 19.00 - концерт "Prantsuse romantika saladused" / "Тайны фрнцузской романтики". Выступают Елена Бебех (ссопрано), Женя Овсепян (меццо-сопрано), Аве Вагнер (рояль). Билет - 10 и 14 евро.
Среда, 19 февраля
* В Нарвской художественной галерее в 17.30 - еженедельные экскурсии по средам "Искусство ждет вас": "Уголок парка. Долгожданная встреча".
* В Нарвской ратуше в 19.00 - концерты старинной музыки: барочный ансамбль "LaBande" - концерт "Gloriana's Jigg". В программе - музыка времен королевы Англии Елизаветы I. Билет - 5-7 евро.
Четверг, 20 февраля
* В Нарвском спортцентре в 11.00 - танцевальный марафон "Vahetus 2.0".
* В Нарве в концертном доме "Женева" в 19.00 - "Огни Анатолии", легендарное турецкое танцевальное шоу. Билет - 35-55 евро.
*В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - "Narva Jazz Club": концерт одного из ведущих саксофонистов Эстонии Сийма Аймла и его трио. Билет - 9 и 12 евро, можно приобрести на месте перед началом концерта.
СПОРТ
Пятница, 14 февраля
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Lüganuse".
Суббота, 15 февраля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.00 - Тартуский лыжный марафон. Информация: www.tartumaraton.ee.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по русским шашкам.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 10.00 - волейбольный турнир среди любителей к дню друга.
* В Силламяэ в 12.00 - Силламяэский забег в день друга. Центр соревнований - в спорткомплексе "Калев".
* В Нарве в "Äkkeküla" в 12.00 - соревнования по лыжному ориентированию.
* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - народная лига Эстонии по футзалу: ФК "Sinigal" - ФК "Wolves X" (Йыгева).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - "Saku Sporting".
* В Алутагузеском национальном парке в 19.00 в рамках "Peipsi pöörase öösööming" / Причудского безумного ночного пиршества - поход. Старт и финиш - у центра посещений Алутагузеского национального парка в Каукси.
Воскресенье, 16 февраля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.00 - Тартуский лыжный марафон. Информация: www.tartumaraton.ee.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап кубка Вока по петанку.
* В Нарвском спортцентре в 12.30 - женская народная лига по футзалу: "Narva United FC" - ФК "Leal" (Лихула).
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Inter" (Тарту).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
Четверг, 20 февраля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - викторина. Приглашаются команды из 3-х участников. Командам необходимо зарегистрироваться не позднее 19 февраля по тел. 336 6963 или по э-почте keithy.rego@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 13 февраля
* В Пагариском общественном доме в 13.00 - собрание мудрейших: "Rahvas algab raamatust" / "Народ начинается с книги". Празднование Года эстонской книги. Беседа за кофейным столом. Взнос за участие - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - проект "Olgem toimekad ja tegusad Pagaril" / "Будем активными и деятельными в Пагари": урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевиа Мерили Мурдсалу.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - встреча Йыхвиского волостного управления с общественностью: в фокусе - социальные услуги и пособия в Йыхвиской волости, какие они и что ожидается в будущем. Во встрече принима.т участие помощник сталейшины Ингрид Спитц, руководитель социальной службы Сирли Таммисте и специалисты социальной службы.
Пятница, 14 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 14.00 - мастерская в честь дня друга. Вход по билетам на выставку.
* В Кийкласком народном доме - вечер к дню другаа "Meid on jälle 200+" / "Нам снова 200+". В 17.00 - совместное приготовление пищи на кухне народного дома. Приготовим несколько видов закуски из кильки. В 19.00 - добро пожаловать, новые жители деревни. Знакомство с традициями общины и возможностями сотрудничества. Отмечая начало Года эстонской книги, вместе прочитаем "Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramatut" ("Книга беды и помощи Рамма Йозепа") Ф.Г. Арвелиуса, написанную в Кийкла 235 лет назад, которая считается первой светской книгой Эстонии.
* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - празднование дня друга. Танцы в сопровождении ансамбля "Tuulest Viidud". Билеты предварительно до 13 февраля - 8 евро, на месте - 12 евро. Подробности и бронирование стликов: merle.pikhoff@alutagusevald.ee, тел. 5886 6418.
Суббота, 15 февраля
* В Вирумааском коллежде Тартуского технического университета в аудитории 9 с 11.00 до 14.30 - учебный день серебряных талантов "Kõnele end nähtavaks" / "Говорите так, чтобы вас заметили". Обучение ведет эксперт по публичным выступлениям и тренер по речи Ану Тяхемаа. Обучение предназначено для всех жителей Ида-Вирумаа старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в бизнесе. Бесплатно
* В различных локациях с 17.00 до 24.00 - безумное ночное пиршество на Улице причудской еды. Информация: www.facebook.com/Peipsitoidutanav175.
Среда, 19 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Марика Арман рассказывает об Ирландии, и не только как турист. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
Четвнрг, 20 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 18.00 - лекция "Профилактика и лечение инфаркта миокарда". Лектор: Ольга Лапковская, кардиолог Ида-Вируской центральной больницы. Бесплатно.
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