МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.02-20.02 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 13 февраля

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотнки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки живописи Людмилы Борисовой "Игра с формами". Выставка продлится до 13 марта.

Мария Фауст. Фото: Dmitri Kotjuh

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra". Билет - 18-22 евро.

Пятница, 14 февраля

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 16.30 - концерт "Muusikaline sõpruskohtumine" / "Музыкальная дружеская встречв". Выступают юные гитаристы музыкальной школы Ваналиннаской образовательной коллегии (Таллинн) и Йыхвиской музыкальной школы. Вход свободный.

* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер в день друга. Настроение создают писательница и поэтесса Кристина Рудер и музыкант и поэт Тармо Сельтер. Вход свободный. Подробности: тел. 5342 8705, Леа Ранд.

Суббота, 15 февраля

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Играем в Африку", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 13 евро, детям до 3-х лет, которые сидят на коленях у взрослых, вход бесплатный.

* В Нарвской художественной галерее в 11.00 - день друзей в Художественной галерее: творческое мероприятие по созданию трафаретной печати на фартуке.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День золотой ленточки, День детей, больных раком. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - "Эстонской книге - 500 лет": лекция Виктора Месилане "Народный эпос "Калевипоэг" - жемчужина эстонской и мировой культуры".