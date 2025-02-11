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Нарушитель границы приплыл из России в Эстонию на лодке

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Ночной зимний вид на пограничную реку Нарва и крепость в российском Ивангороде.
Ночной зимний вид на пограничную реку Нарва и крепость в российском Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Эстонские пограничники задержали юношу, переплывшего на весельной лодке из России через реку Нарва, передает новостной портал Rus.ERR.​

Пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы в 18.24, передают радионовости ERR.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, задержанным оказался 18-летний гражданин России, который на своей лодке пересек границу и остановился на острове Вяйкесаар, находящемся ​на реке Нарва в эстонских водах.

Обстоятельства нарушения границы выясняются.​

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