Эстонские пограничники задержали юношу, переплывшего на весельной лодке из России через реку Нарва, передает новостной портал Rus.ERR.
Нарушитель границы приплыл из России в Эстонию на лодке
Пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы в 18.24, передают радионовости ERR.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, задержанным оказался 18-летний гражданин России, который на своей лодке пересек границу и остановился на острове Вяйкесаар, находящемся на реке Нарва в эстонских водах.
Обстоятельства нарушения границы выясняются.