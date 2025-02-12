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В Кохтла-Ярве горел промышленный объект

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В Кохтла-Ярве сгорело промышленное здание.
В Кохтла-Ярве сгорело промышленное здание. Фото: Ida päästekeskus

Вечером 11 февраля поступило сообщение об огне в промышленном здании на улице Техазе, что в городе Кохтла-Ярве, и о сработавшей там пожарной сигнализации.

Сообщение поступило в Центр тревог в 18.29. К моменту прибытия спасателей на место происшествия фасад здания горел открытым пламенем. Для ликвидации очагов возгорания пришлось вскрывать крышу.

Пожар был потушен в 21.36. В тушении участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать перегрев дымохода, вызвавший возгорание облицовки фасада.

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Кохтла-Ярве
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