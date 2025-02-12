Ср, 12.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ФОТО И ВИДЕО Провода режут без сожалений

Copy
В полдень 12 февраля на берегу Нарвского водохранилища началось отсоединение высковольтных проводов, связывавших эстонскую и российскую сети до десинхронизации.
В полдень 12 февраля на берегу Нарвского водохранилища началось отсоединение высковольтных проводов, связывавших эстонскую и российскую сети до десинхронизации. Фото: Ilja Smirnov

В Нарве под контролем сетевого оператора "Elering" 12 февраля в полдень началось физическое отсоединение высковольтных проводов, связывавших эстонскую и российскую сети до их десинхронизации, прошедшей успешно четырьмя днями ранее.​

Работы ведутся на берегу Нарвского водохранилища, над пограничной водной гладью которого еще тянутся с запада на восток десятки проводов.

Рабочие на многометровой высоте проверяют отсутствие напряжения, ставят какие-то перемычки, режут толстые кабели специальным электроинструментом - дел там надолго хватит.​

Подробнее читайте в публикации "Postimees" и смотрите видеоролик.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх