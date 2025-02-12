В Нарве под контролем сетевого оператора "Elering" 12 февраля в полдень началось физическое отсоединение высковольтных проводов, связывавших эстонскую и российскую сети до их десинхронизации, прошедшей успешно четырьмя днями ранее.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Провода режут без сожалений
Работы ведутся на берегу Нарвского водохранилища, над пограничной водной гладью которого еще тянутся с запада на восток десятки проводов.
Рабочие на многометровой высоте проверяют отсутствие напряжения, ставят какие-то перемычки, режут толстые кабели специальным электроинструментом - дел там надолго хватит.
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