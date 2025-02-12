ФОТО И ВИДЕО Провода режут без сожалений

В полдень 12 февраля на берегу Нарвского водохранилища началось отсоединение высковольтных проводов, связывавших эстонскую и российскую сети до десинхронизации.

В Нарве под контролем сетевого оператора "Elering" 12 февраля в полдень началось физическое отсоединение высковольтных проводов, связывавших эстонскую и российскую сети до их десинхронизации, прошедшей успешно четырьмя днями ранее.​