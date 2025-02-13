И "SEB" УХОДИТ Второй по величине банк Эстонии закрывает контору в третьем по величине городе

- Офис в Нарве был открыт в то время, когда банковские услуги в основном оказывались при личном посещении отделения. Сегодня ситуация изменилась - большинство банковских операций можно совершать без необходимости приходить в офис. Банковские карты доставляются по почте, платежи проводятся через интернет-банк или мобильное приложение, наличные операции совершаются в банкомате, а консультации по вопросам кредитования и инвестиций доступны по видеосвязи. Кроме того, наша служба поддержки всегда готова помочь по телефону. Число посетителей нарвского офиса за последние годы существенно снизилось, и после тщательного анализа мы приняли решение закрыть его, - объяснил руководитель сети офисов "SEB" Индрек Ласс, почему шведский банк покидает Нарву, бывшую неофициальную вторую столицу Швеции.