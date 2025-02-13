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И "SEB" УХОДИТ Второй по величине банк Эстонии закрывает контору в третьем по величине городе

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Банковская контора "SEB" располагается в торгово-развлекательном цетре "Astri", но в мае 2025 года будет закрыта.
Банковская контора "SEB" располагается в торгово-развлекательном цетре "Astri", но в мае 2025 года будет закрыта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Банк "SEB" с 23 мая закрывает контору в Нарве, находящуюся в торгово-развлекательном центре "Astri", мотивируя это тем, что большинство банковских услуг можно получить, не приходя в контору.

- Офис в Нарве был открыт в то время, когда банковские услуги в основном оказывались при личном посещении отделения. Сегодня ситуация изменилась - большинство банковских операций можно совершать без необходимости приходить в офис. Банковские карты доставляются по почте, платежи проводятся через интернет-банк или мобильное приложение, наличные операции совершаются в банкомате, а консультации по вопросам кредитования и инвестиций доступны по видеосвязи. Кроме того, наша служба поддержки всегда готова помочь по телефону. Число посетителей нарвского офиса за последние годы существенно снизилось, и после тщательного анализа мы приняли решение закрыть его, - объяснил руководитель сети офисов "SEB" Индрек Ласс, почему шведский банк покидает Нарву, бывшую неофициальную вторую столицу Швеции.

По его словам, в течение оставшихся до закрытия месяцев сотрудники банка готовы помочь клиентам, посещающим нарвский филиал, обучиться работе с цифровыми каналами связи. "Пожилым клиентам и людям с ограниченной подвижностью предлагается оформить в банке или у нотариуса доверенность, которая позволит, например, детям помогать родителям в управлении финансовыми делами", - сказал Ласс.

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