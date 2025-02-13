Городу Кохтла-Ярве не удалось найти директора для Малеваской основной школы, который с нового учебного года возглавил бы и три действующие в Ахтме школы. Победитель конкурса отказался претендовать на должность, два других кандидата критикуют организацию конкурса.
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Конкурс на замещение должности директора кохтла-ярвеской объединенной школы провалился, кандидаты ругают его организацию
Кто входит в конкурсную комиссию, выбирающую директора объединенной школы?
- Алевтина Ермакова (председатель, вице-мэр по образованию и культуре)
- Ану Курм (заместители председателя, руководитель горуправления по вопросам образования)
- Майе Кийк (руководитель горуправления по персоналу)
- Эдуард Одинец (председатель горсобрания, председатель комиссии по образованию и культуре)
- Ильмар Аун (представитель попечительского совета Малеваский основной школы)
- Карис Пеэтсалу (представитель педагогического совета Малеваский основной школы)