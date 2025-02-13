Конкурс на замещение должности директора кохтла-ярвеской объединенной школы провалился, кандидаты ругают его организацию

Кохтла-Ярвеское горуправление в середине ноября объявило конкурс на замещение должности директора Малеваской основной школы. Задачей директора стала бы подготовка к объединению действующих в Ахтмеской части города Малеваской основной школы, Ахтмеской основной школы и Таммикуской основной школы в одно учреждение образования, которое действовал бы в дальнейшем под названием "Ийдлаская основная школа". Директор должен быть готов также с 1 сентября этого года возглавить образуемую в результате объединения школу.