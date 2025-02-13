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Конкурс на замещение должности директора кохтла-ярвеской объединенной школы провалился, кандидаты ругают его организацию

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Директор Малеваской основной школы Кохтла-Ярве станет также руководителем Ахтмеской и Таммикуской основных школ. Конкурс, в финал которого прошли Эва Адамсон (слева) и Людмила Латт, признали провалившимся, и горуправление еще не знает, как будет действовать дальше.
Директор Малеваской основной школы Кохтла-Ярве станет также руководителем Ахтмеской и Таммикуской основных школ. Конкурс, в финал которого прошли Эва Адамсон (слева) и Людмила Латт, признали провалившимся, и горуправление еще не знает, как будет действовать дальше. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городу Кохтла-Ярве не удалось найти директора для Малеваской основной школы, который с нового учебного года возглавил бы и три действующие в Ахтме школы. Победитель конкурса отказался претендовать на должность, два других кандидата критикуют организацию конкурса.

Кто входит в конкурсную комиссию, выбирающую директора объединенной школы?

  • Алевтина Ермакова (председатель, вице-мэр по образованию и культуре)
  • Ану Курм (заместители председателя, руководитель горуправления по вопросам образования)
  • Майе Кийк (руководитель горуправления по персоналу)
  • Эдуард Одинец (председатель горсобрания, председатель комиссии по образованию и культуре)
  • Ильмар Аун (представитель попечительского совета Малеваский основной школы)
  • Карис Пеэтсалу (представитель педагогического совета Малеваский основной школы)

Кохтла-Ярвеское горуправление в середине ноября объявило конкурс на замещение должности директора Малеваской основной школы. Задачей директора стала бы подготовка к объединению действующих в Ахтмеской части города Малеваской основной школы, Ахтмеской основной школы и Таммикуской основной школы в одно учреждение образования, которое действовал бы в дальнейшем под названием "Ийдлаская основная школа". Директор должен быть готов также с 1 сентября этого года возглавить образуемую в результате объединения школу.

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