ПЕРЕДОВИЦА В этом конкурсе что-то не так

Но и школы власть бессовестно использовала в политических интересах, побуждая прежде всего школьных руководителей приносить в своем лагере голоса на выборах.

Нынешнее руководство города пытается избавиться от такого наследия, хотя это и не всегда получается у него хорошо, ведь у власти по-прежнему находятся во многом те самые силы, что и десятилетиями раньше, просто теперь Центристская партия получила себе в компанию находившихся прежде в оппозиции соцдемов.

По крайней мере внешне нынешняя власть пытается вести честную игру и в какой-то мере подтверждением этому можно считать закончившийся неудачей конкурс на должность директора школы, о котором сегодня пишет "Северная побережье". Голосование показало, что во главу новой объединенной школы хотели поставить человека со стороны, в случае которого не возникло бы сомнения в беспристрастности выбора. Однако плана "В" не оказалось, когда победивший кандидат соскочил, - и правила сумели повернуть таким образом, что конкурс объявили провалившимся.

Наверное, теперь пойдут на новый конкурсный круг, и, оценивая предыдущий, может показаться, что целью все же является привлечь школьного руководителя со стороны. Но если во главу ставить лишь эту цель, то результат может оказаться очень плачевным, как говорит в сегодняшней газете директор Таммикуской основной школы Людмила Латт. К сожалению, у нас такие примеры в здешний образовательной жизни имелись. Хорошего кандидата место жительства испортить никак не должно.