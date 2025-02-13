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ОДИН ВОПРОС Какова цель государства в связи с куремяэским монастырем?

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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

На рассмотрении в Рийгикогу находится проект, предусматривающий, что если Эстонская Православная церковь Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь не прекратят связи с российской материнской церковью, то их можно будет принудительно закрыть.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс:

- Мы не добиваемся их закрытия, а наши единственные желание, просьба и предложение, которые мы неоднократно обсуждали, встречаясь с ними, и высказывали со стороны государства: прекратите эти общение и связи. Прекратите такое, что из Кремля принимают решения, кто руководит в Эстонии церквями, кто является епископами. Прекратите то, что вы должны согласовывать с Кремлем каждое важное решение, так как без одобрения Кремля, без одобрения Патриарха невозможно принимать эти важнейшие решения. Это и есть та проблема.

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