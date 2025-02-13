ОДИН ВОПРОС Какова цель государства в связи с куремяэским монастырем?

- Мы не добиваемся их закрытия, а наши единственные желание, просьба и предложение, которые мы неоднократно обсуждали, встречаясь с ними, и высказывали со стороны государства: прекратите эти общение и связи. Прекратите такое, что из Кремля принимают решения, кто руководит в Эстонии церквями, кто является епископами. Прекратите то, что вы должны согласовывать с Кремлем каждое важное решение, так как без одобрения Кремля, без одобрения Патриарха невозможно принимать эти важнейшие решения. Это и есть та проблема.