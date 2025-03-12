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Аркадий Закарлюка: Йыхвиская волость должна быть в состоянии поддержать свою представительскую команду

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На поле йыхвиский "Phoenix" и ныммеский "Kalju". Фотография сделана в 2024 году.
На поле йыхвиский "Phoenix" и ныммеский "Kalju". Фотография сделана в 2024 году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Я обращаюсь к старейшине Йыхвиской волости и председателю спортивной комиссии Йыхвиского волостного собрания с предложением пересмотреть решение, по которому отказались от дополнительного финансирования футбольного клуба "Phoenix".

Руководимый Сергеем Ивановым футбольный клуб "Phoenix" - единственный йыхвиский клуб командного вида спорта, представляющий наше самоуправление на высоком уровне. Футбольная команда клуба играет в третьей по силе лиге страны, а футзальная команда выступает в лиге мастеров.

В клубе создана система детских и молодежных команд. Воспитанники клуба регулярно участвуют в чемпионатах страны и в кубковых турнирах. В этих командах развивают свое спортивное мастерство мальчишки как из нашей волости, так и мотивированная молодежь из других самоуправлений. Хорошая физическая и психологическая подготовка является основой не только спортивных достижений, но может быть также основой подготовки наших будущих защитников, солдат.

Подготовка конкурентоспособной команды намного сложнее и дороже по сравнению с подготовкой спортсменов в индивидуальных видах спорта. Поэтому я считаю ошибочным решение Йыхвиского волостного управления не поддержать ходатайство футбольного клуба "Phoenix" о поддержке участия команды в первой лиге уровня "В" Эстонии по футболу суммой в размере 4100 евро.

Я уверен, что в бюджете Йыхвиской волости можно найти эту необходимую для поддержки клуба сумму.

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