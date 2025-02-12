Почти половина жителей Эстонии готовы протянуть без электричества неделю

По словам эксперта по гражданской защите Спасательного департамента Анни Алев, кризисы - это всегда маловероятные ситуации, но их негативные последствия могут быть очень серьезными.

"Чем больше людей способны действовать самостоятельно и осознанно в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней мы можем спасти, тем лучше сможем предотвратить ущерб здоровью, окружающей среде и имуществу, а также поддержать нуждающихся", - сказала Алев.

В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% - как очень хорошую. Также 47% опрошенных высказались о плохой готовности, из них 10% - как об очень плохой. Оставшиеся 6% опрошенных затруднились с ответом.

Хорошую готовность к кризису чаще всего отмечали люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности, особенно за пределами Таллинна и Северо-Восточной Эстонии.

Низкую готовность к кризису отмечали люди младше 50 лет, говорящие на других языках, а также жители Таллинна, Северо-Восточной Эстонии и городских районов.

Спасательный департамент призывает каждого проверить свои домашние условия и оценить, насколько вы и ваши близкие готовы к кризисным ситуациям.

Опрос был проведен компанией "Turu-uuringute AS". Всего было опрошено 1006 человек.Половина респондентов участвовали в онлайн-опросе, а другая половина - в телефонных интервью. Целевая группа исследования - жители Эстонии в возрасте от 18 лет.

Рекомендации Будьте готовы самостоятельно справляться дома без электричества, воды и отопления как минимум неделю.

Храните запасы, исходя из своих потребностей: вода, еда, лекарства, наличные деньги и другие необходимые вещи на случай отключения электричества.

По возможности держите бак автомобиля хотя бы наполовину полным.

Убедитесь, что у вас есть запасы как минимум на неделю. Кризисные запасы - это не что-то отдельное, а то, чем можно пользоваться в повседневной жизни.

У каждой семьи должны быть наличные деньги для покрытия срочных расходов на неделю.

Дополнительную информацию о подготовке к кризисам можно найти на сайте olevalmis.ee/ru или в одноименном мобильном приложении.

или в одноименном мобильном приложении. Спасательный департамент предлагает заказать бесплатное обучение по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Обучение могут заказать компании, товарищества собственников жилья, детские лагеря, организаторы публичных мероприятий и другие желающие. Чтобы заказать обучение, следует написать об этом на kriisikoolitus@paasteamet.ee. Спасательный департамент