Энергетики: отопление в январе было для потребителей в Нарве относительно дешевым

Как подсчитали в принадлежащей "Eesti Energia" энергокомпании "Enefit Power" и ее дочернем сетевом предприятии "Narva Soojusvõrk", около 71% тепла, поданного в город Нарва в течение января, было произведено на 11-м блоке Балтийской электростанции. Там для производства электричества в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы, а забираемая оттуда побочная теплоэнергия продается в нарвскую теплосеть по сравнительно низкой цене.

Остальные приблизительно 29% теплоэнергии для обогрева Нарвы Балтийская электростанция произвела в своей газовой котельной. Газовое отопление, подорожавшее с декабря, обходится нарвским потребителям приблизительно в полтора раза дороже условно сланцевого.

Как отметили в "Narva Soojusvõrk", минувший январь был теплее января 2024 года, что, естественно, сократило потребление теплоэнергии. Меньше ее потребляли по сравнению также с декабрем. Так что за отопление в январе нарвитянам приходится платить по счетам в общем поменьше, если верить предоставленной предпринимателем сводке.

"Средний счет за отопление для конечного потребителя в декабре 2024 года был 150 евро (2,8 евро за квадратный метр). Средний счет за отопление для конечного потребителя в январе 2025 года - около 132 евро (в среднем 2,5 евро за квадратный метр), что на 12% меньше, нежели в декабре, и значительно меньше, чем в январе 2024 года (3,1 евро за квадратный метр). Средний прежний счет за отопление для конечного потребителя в январе 2024 года составлял 200 евро", - сообщили в АО "Narva Soojusvõrk".

Напомним, Департамент конкуренции осенью 2024 года разрешил энергетикам с декабря повысить предельную цену теплоэнергии для потребителей в Нарве с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота, так что скачок теплотарифа составил около 48 процентов. Однако цена должна оставаться прежней в тех случаях, когда тепло получают одновременно с выработкой электроэнергии на единственном оставшемся в работе 11-м блоке Балтийской электростанции, где в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы. В последнем случае это дорогое сланцевое электричество должно поставляться в сеть, то есть быть конкурентоспособным и продаваться на открытом энергорынке.