Нарвская арт-резиденция ищет художников для участия в творческом образовательном проекте

Занятия со школьниками пройдут с 31 марта по 4 апреля. На финальном этапе проекта участники создадут художественное произведение, отражающее полученный ими опыт работы с учениками.

- Этот проект чрезвычайно важен для нашей школы, поскольку он позволяет ученикам, родным языком которых является преимущественно русский, встречаться с молодыми, креативными и смелыми художниками, общаться и творить что-то вместе. Неформальное обучение должно быть частью формального процесса обучения, поэтому мы всегда используем такие возможности и поддерживаем инициативы, способствующие интеграции и совместному творчеству, - сказала Алёна Кордончук, руководитель Нарвской Ваналиннаской основной школы.

NART предоставит художникам размещение в Нарве, обучающие курсы и окажет поддержку в организации проекта. Кроме этого, участникам будет предоставлен дополнительный бюджет в сумме 700 евро на создание художественной работы.

Победителей конкурса выберет жюри, в которое войдут эксперты из сферы искусства и образования.

Последний день подачи заявок - 25 февраля. Более подробную информацию можно найти на сайте арт-резиденции.

Проект осуществляется при поддержке фонда Британского совета.