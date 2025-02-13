У Нарвского погранпункта снова длинная очередь

В среду, 12 февраля, путешественники, которые пришли после 17.30, не успели пересечь границу до закрытия погранпункта в 23.00, а 13 февраля к двум часам дня выстроилась очередь такая, пишет "Delfi", что бывалые оценили ее на восемь часов ожидания.

Путешественники предполагают, что дело в приближающихся каникулах, но в очереди не замечено детей школьного возраста. Другие говорят, что очень много нарушителей и ругают продавцов мест в очереди.

Один из наблюдательных собеседников рассказал, что в Россию активно несут товары из "Ikea", которые там сейчас сложно приобрести, а купить место в очереди можно за 70-100 евро.

Читайте подробнее в репортаже на портале Rus.Delfi.