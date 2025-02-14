Легковушка влетела в тяжелый прицеп на шоссе Таллинн-Нарва

Днем 13 февраля, в 11.33, как уточнила полиция, дорожно-транспортное происшествие случилось на 175-м километре шоссе Таллинн-Нарва, то есть на административной территории деревни Конью Тойлаской волости. Легковой автомобиль "Kia Cerato", которым управляла 36-летняя водительница, въехал в прицеп трактора, поворачившего в тот момент направо и снизившего скорость движения. За рулем трактора с прицепом был 46-летний мужчина.