В Эстонии в 2024 году в среднем насчитывалось 57100 безработных, что на 9400 человек больше, чем в 2023 году, и в тот же самый период времени среднее число занятых составляло 698600 человек - тоже больше на 4000, нежели годом ранее. Просто весь уровень участия эстоноземельцев в рабочей силе оказался в прошлом году немного выше прежнего.
ПАРАДОКС СТАТИСТИКИ ⟩ В течение года выросло число и безработных, и работающих
По подсчетам Департамента статистики, в 2024 году уровень безработицы в Эстонии составил 7,6%, уровень трудовой занятости - 68,9% и уровень участия в рабочей силе - 74,6%.
Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева отметила, что среднее число безработных в 2024 году составило 57100 человек - это на 9400 больше, чем в 2023 году. "В годовом сравнении безработица увеличилась во всех возрастных группах, среди как женщин, так и мужчин. В 2024 году уровень безработицы составил 7,6% и был на 1,2 процентных пункта выше, чем годом ранее", - сообщила аналитик, уточнив, что среди мужчин и женщин уровень безработицы был практически одинаковым - 7,5% и 7,6% соответственно.
Вассильева пояснила, что скачок вверх в показателях безработицы произошел сразу в первом квартале 2024 года. "На протяжении оставшейся части года наблюдался небольшой спад и стабилизация. Уровень безработицы в четвертом квартале составил 7,4% и остался на уровне третьего квартала", - уточнила аналитик.
За прошлый год увеличилась и численность занятых жителей Эстонии. "Среднее число занятых в 2024 году составило 698600 человек, что на 4000 больше, чем в 2023 году. Тем не менее, уровень трудовой занятости составил 68,9% и был на 0,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее", - отметила аналитик.
Численный рост занятости произошел за счет женщин, и в значительной степени именно за счет женщин старше 65 лет, в то время как численность занятых среди мужчин несколько снизилась. Число занятых женщин было в 2024 году на 4400 больше, чем годом ранее, из них 2500 женщин были в возрасте от 65 до 74 лет. Среди мужчин количество занятых сократилось на 400, уточняет Департамент статистики.
В сравнении по регионам число занятых увеличилось в Северной, Южной и Северо-Восточной Эстонии. В Центральной Эстонии ситуация не изменилась. В Западной Эстонии число занятых уменьшилось.
По видам деятельности наблюдались как рост, так и спад
Рост занятости в Эстонии в 2024 году отмечался в сельскохозяйственном секторе, а также в сфере услуг по проживанию и питанию. В обеих сферах численность занятых была наивысшей за последние пять лет.
В производственном секторе занятость выросла в производстве продуктов питания и электрооборудования. В сфере торговли число занятых увеличилось в продаже транспортных средств.
Численность занятых также увеличилась в сфере спорта и отдыха, в некоторой степени также в строительном секторе.
"Больше всего сократилось число занятых в производстве компьютеров, а также электронной и оптической продукции. В целом в обрабатывающей промышленности число занятых уменьшилось на 8900 человек. Сокращение произошло также в здравоохранении и социальных услугах, где в 2024 году было на 3900 занятых меньше, чем годом ранее", - рассказала аналитик Теа Вассильева.
Одновременно увеличилось как общее число безработных, так и общее число занятых
Вассильева объяснила, что число безработных и число занятых увеличилось одновременно, поскольку, во-первых, число жителей Эстонии трудоспособного возраста в 2024 году увеличилось на 9600 человек.
С другой стороны, возросла экономическая активность населения, число неактивных людей сократилось на 3700.
"Вместе с этим вырос уровень участия в рабочей силе, который в расчете за 2024 год составил 74,6% и был на 0,7 процентных пункта выше, чем в 2023 году", - прокомментировала Теэ Вассильева подсчеты Департамента статистики.
Пояснения
- В статистике рабочей силы отражены постоянные жители Эстонии, которые проживают или планируют жить в Эстонии на протяжении как минимум одного года.
- Число военных беженцев из Украины, имеющих временную защиту и охваченных исследованием рабочей силы, является недостаточным для предоставления касающихся их оценок. Больше статистики об украинцах, занятых на рынке труда Эстонии, доступно в разделе быстрой статистики на веб-сайте Департамента статистики.