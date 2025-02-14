ПАРАДОКС СТАТИСТИКИ В течение года выросло число и безработных, и работающих

По подсчетам Департамента статистики, в 2024 году уровень безработицы в Эстонии составил 7,6%, уровень трудовой занятости - 68,9% и уровень участия в рабочей силе - 74,6%.

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева отметила, что среднее число безработных в 2024 году составило 57100 человек - это на 9400 больше, чем в 2023 году. "В годовом сравнении безработица увеличилась во всех возрастных группах, среди как женщин, так и мужчин. В 2024 году уровень безработицы составил 7,6% и был на 1,2 процентных пункта выше, чем годом ранее", - сообщила аналитик, уточнив, что среди мужчин и женщин уровень безработицы был практически одинаковым - 7,5% и 7,6% соответственно.

Вассильева пояснила, что скачок вверх в показателях безработицы произошел сразу в первом квартале 2024 года. "На протяжении оставшейся части года наблюдался небольшой спад и стабилизация. Уровень безработицы в четвертом квартале составил 7,4% и остался на уровне третьего квартала", - уточнила аналитик.

За прошлый год увеличилась и численность занятых жителей Эстонии. "Среднее число занятых в 2024 году составило 698600 человек, что на 4000 больше, чем в 2023 году. Тем не менее, уровень трудовой занятости составил 68,9% и был на 0,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее", - отметила аналитик.