Спасатели снимают часть ограничений на выход на лед

Спасательный департамент проинформировал, что начиная с субботы, 15 февраля, разрешено выходить на лед всех внутренних водоемов в уездах Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Хийумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

В уездах Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа разрешено выходить на лед озер и прудов, но не рек и ручьев.

Запрет на выход на лед полностью остается в силе в уезде Харьюмаа.

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала пояснил: "Результаты измерений показывают, что на многих водоемах лед уже достаточно толстый, и мы можем частично снять запрет на выход. Однако в северной части Эстонии, а также на реках и ручьях Южной Эстонии лед пока недостаточно прочен, поэтому запрет остается в силе. Спасатели регулярно контролируют толщину льда, и если условия позволят, мы сможем отменить запрет на выход на лед".

Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты состояния льдов в мобильном приложении ILM+ и на специальной веб-странице. Приведенная там карта носит исключительно информационный характер, и каждый несет личную ответственность за свою безопасность. На карте также есть информация об искусственных катках, где можно безопасно кататься на коньках.