Минусовые температуры последних недель сформировали прочный ледяной покров на внутренних водоемах, так что с 15 февраля частично ослабляются запреты на выход на лед.
Спасатели снимают часть ограничений на выход на лед
Спасательный департамент проинформировал, что начиная с субботы, 15 февраля, разрешено выходить на лед всех внутренних водоемов в уездах Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Хийумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.
В уездах Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа разрешено выходить на лед озер и прудов, но не рек и ручьев.
Запрет на выход на лед полностью остается в силе в уезде Харьюмаа.
Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала пояснил: "Результаты измерений показывают, что на многих водоемах лед уже достаточно толстый, и мы можем частично снять запрет на выход. Однако в северной части Эстонии, а также на реках и ручьях Южной Эстонии лед пока недостаточно прочен, поэтому запрет остается в силе. Спасатели регулярно контролируют толщину льда, и если условия позволят, мы сможем отменить запрет на выход на лед".
Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты состояния льдов в мобильном приложении ILM+ и на специальной веб-странице. Приведенная там карта носит исключительно информационный характер, и каждый несет личную ответственность за свою безопасность. На карте также есть информация об искусственных катках, где можно безопасно кататься на коньках.
Хотя запрет на выход на лед в некоторых регионах ослабляется, при выходе на лед необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательными. Следует сообщить близким о своем намерении выйти на лед, а по возможности взять с собой спутника - так помощь будет рядом в случае несчастного случая. Не рекомендуется выходить на лед водоемов с течением. Например, на днях в Тарту ребенок провалился под лед реки Эмайыги, но прохожий вытащил его из воды.
Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, а ребенок - еще меньше. Поэтому родителям важно объяснить детям опасность первого зимнего льда и следить за тем, чтобы они держались подальше от водоемов, пока мороз не сделает лед достаточно крепким.
При выходе на лед необходимо взять с собой ледовые шилья, заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете, сухую сменную одежду. Также полезно надеть спасательный жилет поверх одежды и взять с собой свисток, чтобы подать сигнал в случае беды.
Памятка по передвижению по льду
- Всегда проверяйте, выдержит ли лед, и по возможности двигайтесь по уже проложенным маршрутам.
- Вблизи трещин, промоин и мостов лед всегда слабее и может не выдержать вес человека.
- Лед также слабее в местах с тростником, на мелководье, у родников, а также в местах впадения рек, ручьев или канализационных стоков.
- Если слышите треск, немедленно покиньте лед - это признак образования трещин, и лед может проломиться.
- На водоемах с течением (реки, ручьи) лед всегда слабее, чем на озерах и прудах, и быстрее тает при изменении погодных условий.
- В темное время суток на льду легко заблудиться.
- На открытых водоемах обычно дует ветер, поэтому нужно учитывать риск обморожения.
- Употребление алкоголя "для согрева" создает ложное ощущение тепла, но на самом деле не предотвращает переохлаждение, а лишь ускоряет его.