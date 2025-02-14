Российское СМИ: Началась подготовка к строительству погранпункта в Ивангороде

"В настоящее время проводятся подготовительные работы перед строительством фундамента зданий и сооружений, необходимых для осуществления пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля", - говорится в ответе "Росгранстроя" на запрос "Интерфакса".

Для повышения комфорта ожидания прохождения границы оборудована санитарная зона при въезде на территорию РФ, установлены скамейки, питьевые фонтанчики и струйные вентиляторы. На выезде из России в пешеходной части появились навесы и скамейки, добавили в "Росгранстрое".

Очереди, периодические возникающие на границе в Ивангороде, там объяснили решением Эстонии прекратить круглосуточную работу Нарвского погранпункта, который с мая 2024 года открыт ежедневно только с 7 до 23 часов.

Напомним, с февраля 2024 года погранпереход Нарва-Ивангород перестал пропускать любой автотранспорт, поскольку Ивангородский погранпункт закрылся на реконструкцию. К концу года была снесена большая часть его строений. На время работ сохраняется возможность пешком пересечь мост через пограничную реку, так что рейсовые международные автобусы высаживают и берут на борт пассажиров с чемоданами прямо у погранпунктов в Нарве и Ивангороде.

"Росгранстрой" сообщал ранее, что все работы на пункте пропуска в Ивангороде планируется завершить в 2026 году. "Проведение модернизации позволит создать комфортные условия для туристов и грузоперевозчиков, пересекающих государственную границу", - заявляли в пресс-службе "Росгранстроя" в Москве.

Было обещано, что после реконструкции на Ивангородском пункте пропуска будут функционировать восемь полос движения на въезд в Россию и столько же на выезд - это суммарно на две полосы больше, чем до начала модернизации. Пропускная способность вырастет, как ожидается, на 22% по количеству транспорта, то есть до 1860 транспортных средств в сутки (100 автобусов, 210 грузовых и 1550 легковых машин), и почти на 40% по количеству пересекающих границу людей - до 11332 человек в сутки.