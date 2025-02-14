СТАТИСТИКА Интересные факты и подсчеты о браках в Эстонии

За пять лет (2019-2023) конкретно в День святого Валентина, то есть 14 февраля, брак заключила 101 пара, из них около трети, а именно 32 пары, заключили брак в один конкретный день - 14 февраля 2023 года, что было вторником.

В течение 2023 года средний возраст жителей Эстонии, в первый раз вступивших в брак, составил 33,7 года для мужчин и 31,4 года для женщин.

Мужчине, вступившему в брак не в первый раз, в 2023 году в среднем было 45,2 года, женщине - 41,5 года.

Среднестатистический брак в Эстонии длится до конца жизни. В то же время расторгнутый в 2023 году брак длился в среднем 11 лет и 11 месяцев.

14 февраля 2023 года брак расторгли 7 пар, а в течение пяти лет в эту конкретную дату разводы оформляли 36 пар. В среднем же в феврале ежедневно расторгается 34 брака.

Больше всего браков в Эстонии, несмотря на празднуемый зимой День святого Валентина, заключается все же в летние месяцы. Особенно в те даты, которые легко запомнить. Например, в 2023 году самой популярной датой бракосочетания было 7 июля - в тот день поженились 104 пары. Самой же популярной датой для заключения брака в 2022 году было 22 февраля (22.02.2022) - тогда брачный союз зарегистрировали в Эстонии 203 пары.