Сб, 15.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ОПРОС Какими качествами обладает настоящий друг?

Copy
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest
Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сильви Мартин, пенсионер:

- Мои лучшие друзья - еще со школьных лет. Нам не обязательно встречаться каждый день, но когда мы впятером собираемся, то возникает ощущение тепла и надежности. Настоящий друг всегда поможет и подставит плечо, когда требуется поддержка.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Реэт Клаасмяги, пенсионер:

- На ум приходят громкие слова, но ничего не поделаешь, так оно и есть. Друг уважает, заботится, доверяет и любит тебя всегда. В жизни случается всякое, но основные ценности никогда не девальвируются.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Таймо Кальюла, пенсионер:

- Самое важное, чтобы тебя никогда не предавали и не злились на тебя. С возрастом многие друзья уходят в мир иной и приходится общаться и пытаться найти друзей среди более молодых.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Рихо Кеэрме, автомеханик:

- С настоящим другом не обязательно постоянно быть нос к носу, но если нужно, то он всегда есть. И главное, с ним можно обо всем поговорить, и у друзей между собой нет запретных тем, которые отчаянно пытаются обойти.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Рихо Силлар, пенсионер:

- Настоящий друг никогда не скажет "нет", если у него попросишь помощи, совета или чтобы он тебя просто выслушал. К сожалению, чем старше становимся, тем больше редеют ряды друзей - многие уходят в мир иной.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх