ОПРОС Какими качествами обладает настоящий друг?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сильви Мартин, пенсионер: - Мои лучшие друзья - еще со школьных лет. Нам не обязательно встречаться каждый день, но когда мы впятером собираемся, то возникает ощущение тепла и надежности. Настоящий друг всегда поможет и подставит плечо, когда требуется поддержка.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Реэт Клаасмяги, пенсионер: - На ум приходят громкие слова, но ничего не поделаешь, так оно и есть. Друг уважает, заботится, доверяет и любит тебя всегда. В жизни случается всякое, но основные ценности никогда не девальвируются.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Таймо Кальюла, пенсионер: - Самое важное, чтобы тебя никогда не предавали и не злились на тебя. С возрастом многие друзья уходят в мир иной и приходится общаться и пытаться найти друзей среди более молодых.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рихо Кеэрме, автомеханик: - С настоящим другом не обязательно постоянно быть нос к носу, но если нужно, то он всегда есть. И главное, с ним можно обо всем поговорить, и у друзей между собой нет запретных тем, которые отчаянно пытаются обойти.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рихо Силлар, пенсионер: - Настоящий друг никогда не скажет "нет", если у него попросишь помощи, совета или чтобы он тебя просто выслушал. К сожалению, чем старше становимся, тем больше редеют ряды друзей - многие уходят в мир иной.