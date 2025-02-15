Охотники планируют установить в парке Тойла скамейку в ознаменование начала своих слетов

Первый слет охотников Эстонии состоялся в 1968 году в Оруском парке в Тойла, и в честь этого события было решено заказать скамейку, выполненную в виде деревянной скульптуры.

На конкурс скамеек, организованный обществом, было представлено семь работ, и победителем была выбрана работа Карла Пурга "Начало охоты".

Работа состоит из трех элементов: охотника, стоящего на постаменте, и его верного спутника - эстонской гончей, а также скамеек по бокам. На эскизе изображен охотник, который трубит в охотничий рог, вместе с собакой. Охотничий рог символизирует начало охоты, а также начало слетов охотников. Концы спинок скамеек пространственно оформлены в виде голов двух распространенных диких животных: лося и кабана.

Карл Пурга окончил Тартускую высшую художественную школу "Pallas" по специальности "скульптура" и уже более десяти лет создает деревянные скульптуры людей и живой природы.

Стоимость скамейки составит 18000 евро, и общество надеется собрать средства за счет пожертвований частных лиц и организаций. При пожертвовании от ста евро имя жертвователя будет выгравировано на металлической табличке, закрепленной на скамейке.

Ида-Вируское общество охотников выделит три тысячи евро на строительство скамейки, сказал Марко Винни, исполнительный руководитель общества и член правления Эстонского общества охотников.

По его словам, пока не решено, где именно в парке будет установлена скамейка.

- Я говорил об этом со старейшиной волости Тойла, и она сказала мне, что получить разрешение на установку такой скамейки в охраняемом парке - не проблема, - отметил Винни.