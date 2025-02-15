Руководители Кивиылиского приключенческого центра Айрис Веск и Тыну Валдмаа действуют на пару как на работе, так и дома, причем как их работа, так и дом расположены под боком у Кивиыли. Сейчас условия для зимнего спорта идеальные, и сам Тыну тоже с удовольствием спускался бы каждый день на лыжах с горы. Айрис его страсти к горным лыжам не разделяет, но очень трепетно относится к тому, чтобы все посетители чувствовали в себя в приключенческом центре желанными.

Мадис Олт и Янек Маар на открытии Кивиылиского приключенческого центра в 2013 году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рождению приключенческого центра поспособствовал молодежный задор

Зимой 2001 года в гости к молодому кивиылисцу Мадису Олту приехал его друг уроженец Хийумаа Янек Маар. Поскольку заняться в Кивиыли было особо нечем, то они пошли посмотреть на тамошнюю старую полукоксовую гору, которую в народе давно называли "золкой".

В багажнике автомобиля Маара случайно оказался сноуборд. На нем покатались по склону горы. Так у молодых мужчин появилась мысль, что на этой уникальной для Эстонии горе надо построить горнолыжный центр. Во имя этого и приступили к работе.

"Вряд ли они могли тогда представить, что потребуется больее 12-ти богатых испытаниями лет, прежде чем в этом центре прозвучит "стартовый выстрел", - писало "Северное побережье" в 2013 году, когда Кивиылиский приключенческий центр официально открылся. Маар признался, что за создание этого центра они взяли только благодаря тому, что были тогда молодыми и задорными.

Мадис Олт по сей день причастен к стратегическому руководству центром. Повседневным руководством занимаются Айрис Веск и Тыну Валдмаа, тоже стоявшие у истоков создания приключенческого центра.

- Я был связан с центром уже в период строительства. Пришел сюда как-то раз помочь Мадису, да так и остался, - вспоминал Тыну. - Пожалуй, мы росли вместе с центром.

Официально Тыну является руководителем по развитию и администрированию, Айрис - руководителем по персоналу и обслуживанию.

- Мне больше нравилось бы, если бы меня называли координатором участников приключений, - уточнила Айрис.

- Мы не руководители и подчиненные, а все мы коллеги и все делают все, - добавил Тыну.