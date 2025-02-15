ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Индрек Кельк

Другие члены команды и сотрудники Алутагузеского центра оздоровительного спорта подхватили идею, и в эти выходные состоится первый "сводный выезд" главного мероприятия народного спорта Эстонии из Южной Эстонии в Ида-Вирумаа.

Недавно Индрек Кельк сказал "Северному побережью", что был рад узнать, как тепло принимают Тартуский марафон в Ида-Вирумаа. "Поддержка и доброжелательность местных людей очень важны и радуют нас, и мы со своей стороны хотели бы, насколько возможно, дать взамен", - сказал он.

Ида-Вирумаа рад визиту Тартуского марафона, поскольку это еще одна хорошая возможность сделать наш регион ближе к жителям остальной Эстонии.

В субботу утром Индрек Кельк сам встанет на лыжи на винтажном заезде, который предназначен для тех, кто предпочитает испытать удовольствие от катания на лыжах в снаряжении прошлого века.