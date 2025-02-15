25 февраля 1994 года Леннарт Мери выступил со своей знаменитой речью в Гамбурге, где сказал: "Западная и в первую очередь немецкая политика находятся на роковом перепутье: смириться ли с великодержавным империализмом, набирающим силу на Востоке, финансировать ли его, а то и какое-то время пожинать его плоды. Это, дорогие слушатели, была бы политика, которая не выходит за пределы личной тарелки с супом. Или же нам хватит воли поддерживать ценности демократии, свободы, ответственности и мира".
Ээрик-Нийлес Кросс: Европе пора сделать собственные выводы в меняющемся мире
Мери рассматривал это как пространство ценностей ответственности, мира и свободы от Нарвы через Украину до Адриатического моря. И в заключение сказал: "Однако, если пояс стран Центральной Европы, включая Эстонию, останется незащищенным на произвол империалистической воли Москвы, то цена такой политики окажется настолько огромной, что в Европе не останется никого, кто смог бы ее заплатить".
Кстати, пока я слушал эти слова, из зала ратуши Гамбурга, хлопнув дверью, вышел невысокий человек в плохом костюме. Это был Владимир Путин, руководитель отдела внешних связей городского правительства Санкт-Петербурга.
Сегодня мы можем спросить, конечно, восхваляя мудрость Леннарта, но как нам это поможет? Находимся ли мы в ситуации, когда цена стала настолько безумной, что Европа действительно не в состоянии платить, или вопрос все же в том, что Европа по-прежнему не хочет платить?
Так что в некотором смысле предсказание Леннарта Мери, сделанное в 1994 году, сбылось вдвойне, и даже втройне. Эстония и многие другие страны, подобные нам, уже 27 лет пытаются выстроить эту зону безопасности от Нарвы через Украину до Адриатического моря. А старый Запад слишком долго делал вид, что Россия движется к правовому государству и демократии, просто с некоторыми аномалиями.
Это притворство, конечно, закончилось в феврале 2022 года. Но следует вновь признать, что, хотя реакция Запада на агрессию России против Украины была и остается правильной на словах, на деле не смогли действовать с достаточной скоростью, достаточной силой и достаточной ясностью. Не было предоставлено достаточной помощи в виде вооружений, а наша собственная оборонная промышленность не получила достаточного импульса. И уже не раз та или иная европейская страна по внутриполитическим причинам раскалывала европейское единство.
"Мы находимся в исторически уникальном положении, позволяющем влиять на лицо всего нового мирового порядка".Ээрик-Нийлес Кросс, депутата Рийгикогу, Партия реформ
В 1994 году, когда Эстония еще только стремилась в Европу, он был настроен очень оптимистично, несмотря на то, что на нашей территории находились российские войска, и мир не верил безоговорочно, что Эстония сохранится.
Мы хотели вступить в НАТО и Европейский союз. Сегодня мир, скорее, думает, что Эстония сохранится, что мы в НАТО и Европейском союзе. Но у нас появились внутренние сомнения относительно того, сохранимся ли мы. Наша задача, безусловно, сохранить тот же оптимизм, который мы считали само собой разумеющимся в 1994 году.
Министр иностранных дел сказал, что мы вернулись в тридцатые годы. История никогда не предлагает повторных представлений, она предлагает повторяющиеся модели, то бишь закономерности. И если взглянуть на закономерности, то вполне возможно, что мы вернулись в 19-й, а может быть, даже в 17-й век. Многие члены команды Трампа говорили о том, что для них идеальным периодом был период Вестфальского мира. Возможно, нам стоило бы именно туда обратить свои взгляды.
Это большой вопрос сегодня для Эстонии, а также для Европы и всего мира. Конечно, есть очевидная проблема, о которой сегодня говорят очень мало - куда повернут и чего хотят США. И это также вопрос для Путина и Си. Похоже, президент Трамп и его команда выбрали во внешней политике направление не на укрепление старого мирового порядка, а прямо противоположное: Америка Трампа решила довести до конца начатое Путиным и Си разрушение этого мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, и создать новый миропорядок, но не по образу желаемого Путиным или Си, а по подобию американского и западного.
Конечно, это пугающая ситуация для кабинетных дипломатов и время, которое кажется ужасно опасным, но в каждом кризисе нужно видеть возможности и положительные моменты. В войне побеждает тот, кто сохраняет спокойствие. Я думаю, что Эстония, несмотря ни на что, хорошо готова к этому новому нестабильному времени.
Мы находимся в исторически уникальном положении, позволяющем влиять на лицо всего нового мирового порядка. США продвигают свои интересы в западном мире. Поначалу они делают это непривычным и порой пугающим образом, но нет смысла этого бояться или паниковать. У Европы есть уникальная возможность сформулировать и отстаивать свои интересы в условиях этой нестабильности. И Эстония может сказать в этом свое слово совершенно историческим образом.
Один небольшой пример. США только что заморозили весь свой бюджет на глобальные программы помощи. Это треть всех мировых денежных пособий, которые проходят через USAID. Я слышал сожаление одного моего друга, что радио "Свободная Европа" будет закрыто. Это послание Трампа Европе: почему Соединенные Штаты должны платить за радио "Свободная Европа", которое отстаивает европейские интересы, продвигает европейские ценности, выступает в защиту Европы?
Европе пора подумать об этом и сделать выводы. И я верю, что в этом новом мире, который, хотелось бы надеяться, снова будет основан на ценностях свободы, ответственности и мира, Эстония будет играть гораздо более важную роль, чем прежде.
Речь Ээрика-Нийлеса Кросса на дебатах по внешней политике Эстонии, состоявшихся в Рийгикогу 11 февраля.