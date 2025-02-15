Ээрик-Нийлес Кросс: Европе пора сделать собственные выводы в меняющемся мире

"Мы находимся в исторически уникальном положении, позволяющем влиять на лицо всего нового мирового порядка". Ээрик-Нийлес Кросс, депутата Рийгикогу, Партия реформ

В 1994 году, когда Эстония еще только стремилась в Европу, он был настроен очень оптимистично, несмотря на то, что на нашей территории находились российские войска, и мир не верил безоговорочно, что Эстония сохранится.

Мы хотели вступить в НАТО и Европейский союз. Сегодня мир, скорее, думает, что Эстония сохранится, что мы в НАТО и Европейском союзе. Но у нас появились внутренние сомнения относительно того, сохранимся ли мы. Наша задача, безусловно, сохранить тот же оптимизм, который мы считали само собой разумеющимся в 1994 году.

Министр иностранных дел сказал, что мы вернулись в тридцатые годы. История никогда не предлагает повторных представлений, она предлагает повторяющиеся модели, то бишь закономерности. И если взглянуть на закономерности, то вполне возможно, что мы вернулись в 19-й, а может быть, даже в 17-й век. Многие члены команды Трампа говорили о том, что для них идеальным периодом был период Вестфальского мира. Возможно, нам стоило бы именно туда обратить свои взгляды.