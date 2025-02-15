Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению считает, что объявление о вакансии в городском управлении Кохтла-Ярве, в котором указано, что специалист по связям с общественностью и внешним связям должен иметь продвинутый уровень владения русским языком, может дискриминировать кандидатов, окончивших школу с эстонским языком обучения, и что такое требование не является обоснованным.
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Уполномоченный по равному обращению усмотрел дискриминацию эстонцев в объявлении о вакансии в городе Кохтла-Ярве
К уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению обратился человек, которого привлекло объявление о вакансии специалиста по связям с общественностью и внешним связям в горуправе Кохтла-Ярве. Помимо прочего, от кандидатов требуется знание эстонского и русского языков на уровне C1 и английского языка на уровне B1.