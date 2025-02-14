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ПОД ЗАВЯЗКУ Участники Тартуского марафона заполнили гостиницы Ида-Вирумаа

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В спа-отеле "Toila" по выходным останавливаются не только лыжники. Свой вклад вносят также охотники и отмечающие День святого Валентина.
В спа-отеле "Toila" по выходным останавливаются не только лыжники. Свой вклад вносят также охотники и отмечающие День святого Валентина. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В спа-отеле "Toila" на выходные дни не получить свободный номер даже из-под полы. На время Тартуского марафона распроданы и другие места размещения в окрестностях.

Во время Алутагузеского марафона в прошлые выходные "Toila" был переполнен, и сейчас тоже. "Но у нас останавливаются не только лыжники, но и большая компания охотников, например. К тому же, День святого Валентина - это время, когда люди хотят проявить себя с лучшей стороны", - сказал исполнительный руководитель спа-отеля "Toila" Яак Пруунес.

В конце февраля также наступят школьные каникулы, что заставит людей снова больше двигаться. "Февраль будет во много раз лучше января, - подтвердил Яак Пруунес. - Раньше, когда приезжали российские туристы, они оставались в доме до 11 января, и обычно февраль был хуже, чем январь. Но теперь все наоборот".

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