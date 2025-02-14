ПОД ЗАВЯЗКУ Участники Тартуского марафона заполнили гостиницы Ида-Вирумаа

Во время Алутагузеского марафона в прошлые выходные "Toila" был переполнен, и сейчас тоже. "Но у нас останавливаются не только лыжники, но и большая компания охотников, например. К тому же, День святого Валентина - это время, когда люди хотят проявить себя с лучшей стороны", - сказал исполнительный руководитель спа-отеля "Toila" Яак Пруунес.