ИСТОРИЯ Победителем самого многолюдного Тартуского марафона стал идавирусец

Спустя 39 лет Политаев, уроженец Йыхви, вспоминает, что в тот раз он не сумел оценить важность той победы. "Гордился, конечно!" - вспоминает он, отметив, что марафон удостоился большого внимания и количество участников оказалось рекордным, однако серьезных профессионалов среди них было меньше сотни.