Сб, 15.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

ИСТОРИЯ Победителем самого многолюдного Тартуского марафона стал идавирусец

Copy
Для собственного удовольствия и хорошего самочувствия Николай Политаев бегает на лыжах по сей день. Этот снимок сделан 15 лет назад в Паннъярве.
Для собственного удовольствия и хорошего самочувствия Николай Политаев бегает на лыжах по сей день. Этот снимок сделан 15 лет назад в Паннъярве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самым многолюдным за все времена Тартуский марафон оказался в 1986 году, когда 60-километровую дистанцию преодолели 9858 лыжников. Победителем в тот исторический день стал идавирусец Николай Политаев.

Спустя 39 лет Политаев, уроженец Йыхви, вспоминает, что в тот раз он не сумел оценить важность той победы. "Гордился, конечно!" - вспоминает он, отметив, что марафон удостоился большого внимания и количество участников оказалось рекордным, однако серьезных профессионалов среди них было меньше сотни. 

Николай Политаев в 80-е годы прошлого века входил в число сильнейших лыжников Эстонии. Одним из подтверждений этого стала победа в Тартуском марафоне в 1986 году.
Николай Политаев в 80-е годы прошлого века входил в число сильнейших лыжников Эстонии. Одним из подтверждений этого стала победа в Тартуском марафоне в 1986 году. Фото: JÜRI JÕEPERA / EESTI SPORDI- JA OLÜMPIAMUUSEUMI KOGU
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх