Самым многолюдным за все времена Тартуский марафон оказался в 1986 году, когда 60-километровую дистанцию преодолели 9858 лыжников. Победителем в тот исторический день стал идавирусец Николай Политаев.
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ИСТОРИЯ ⟩ Победителем самого многолюдного Тартуского марафона стал идавирусец
Спустя 39 лет Политаев, уроженец Йыхви, вспоминает, что в тот раз он не сумел оценить важность той победы. "Гордился, конечно!" - вспоминает он, отметив, что марафон удостоился большого внимания и количество участников оказалось рекордным, однако серьезных профессионалов среди них было меньше сотни.