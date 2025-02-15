ИСТОРИЯ "Ощущения от участия в марафоне не сравнятся ни с чем!"

Тартуский лыжный марафон уже более 40 лет назад стал крупным национальным событием в Эстонии, привлекшим к себе большое внимание. Мы перепечатываем статью Моники Кокк, вышедшую в тогдашней газете города и района Кохтла-Ярве "Ленинское знамя" в феврале 1983 года, в которой своими мыслями делятся несколько идавирусцев, зарегистрировавшихся в том году на Тартускийу марафон.