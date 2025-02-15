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ИСТОРИЯ "Ощущения от участия в марафоне не сравнятся ни с чем!"

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Лыжники на Тартуском марафоне 1983 года.
Лыжники на Тартуском марафоне 1983 года. Фото: ARNE KIVISTIK (FOTIS.EE)

Тартуский лыжный марафон уже более 40 лет назад стал крупным национальным событием в Эстонии, привлекшим к себе большое внимание. Мы перепечатываем статью Моники Кокк, вышедшую в тогдашней газете города и района Кохтла-Ярве "Ленинское знамя" в феврале 1983 года, в которой своими мыслями делятся несколько идавирусцев, зарегистрировавшихся в том году на Тартускийу марафон.

"Состоится, не состоится, состоится, не состоится… В этом затянувшемся нынешней зимой гадании по ромашке в конечном итоге победило мнение оптимистов. Выпал снег, а, значит, Тартуский марафон состоится.

Завтра в 10.00 старт состоится на 3-м километре шоссе Сихва-Валга. По данным секретариата, номера марафонцев прикрепят на грудь 9000 лыжников. В прошлый раз стартовало значительно меньше участников - 5796, а финишировали 5072 человека. Протяженность дистанции - 55 километров.

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