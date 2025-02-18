Вт, 18.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

ТАРТУСКИЙ МАРАФОН В АЛУТАГУЗЕ Ида-Вирумаа - лыжная страна

Copy
В этом году в алутагузеском лесу обосновался пункт обслуживания Палу, известный благодаря Тартускому марафону. И, как обычно, в меню был черничный кисель.
В этом году в алутагузеском лесу обосновался пункт обслуживания Палу, известный благодаря Тартускому марафону. И, как обычно, в меню был черничный кисель. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-Вирумаа, принимавший тысячи любителей лыж на двух подряд крупных лыжных гонках - сначала на Алутагузеском марафоне и теперь на Тартуском марафоне - подтвердил, что является настоящей лыжной страной, куда стоит приезжать как ради хороших лыжных трасс, так и из-за живописной природы и гостеприимных людей.

Фото статьи
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

51-й Тартуский марафон в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Ида-Вирумаа

  • Основную дистанцию - 40 км - в воскресенье пробежали 1890 лыжников.
  • В полумарафоне протяженностью 20 км участвовали в субботу в беге классическим стилем 365 лыжников и в беге свободным стилем - 441 лыжник.
  • На финиш винтажного забега в старинном снаряжении пришли 22 человека.
  • В Тартуском марафоне в Ида-Вирумаа участвовали 535 иностранцев.

клуб Тартуского марафона

Когда победители главного забега получили свои награды и побрызгались победным шампанским, микрофон взял руководитель Алутагузеского центра оздоровительного спорта Тимо Юурсалу и подарил главному организатору Тартуского марафона Индреку Кельку за привоз марафона в Ида-Вирумаа кофту с надписью "Ida/Viru #tartumaraton". Кельк пообещал, что будет с гордостью носить ее, так как участникам Тартуского марафона очень нравится в Ида-Вирумаа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх