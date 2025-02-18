Ида-Вирумаа, принимавший тысячи любителей лыж на двух подряд крупных лыжных гонках - сначала на Алутагузеском марафоне и теперь на Тартуском марафоне - подтвердил, что является настоящей лыжной страной, куда стоит приезжать как ради хороших лыжных трасс, так и из-за живописной природы и гостеприимных людей.
Для подписчиков
ТАРТУСКИЙ МАРАФОН В АЛУТАГУЗЕ ⟩ Ида-Вирумаа - лыжная страна
51-й Тартуский марафон в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Ида-Вирумаа
- Основную дистанцию - 40 км - в воскресенье пробежали 1890 лыжников.
- В полумарафоне протяженностью 20 км участвовали в субботу в беге классическим стилем 365 лыжников и в беге свободным стилем - 441 лыжник.
- На финиш винтажного забега в старинном снаряжении пришли 22 человека.
- В Тартуском марафоне в Ида-Вирумаа участвовали 535 иностранцев.