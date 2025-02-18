ТАРТУСКИЙ МАРАФОН В АЛУТАГУЗЕ Ида-Вирумаа - лыжная страна

Когда победители главного забега получили свои награды и побрызгались победным шампанским, микрофон взял руководитель Алутагузеского центра оздоровительного спорта Тимо Юурсалу и подарил главному организатору Тартуского марафона Индреку Кельку за привоз марафона в Ида-Вирумаа кофту с надписью "Ida/Viru #tartumaraton". Кельк пообещал, что будет с гордостью носить ее, так как участникам Тартуского марафона очень нравится в Ида-Вирумаа.