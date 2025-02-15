Двадцатикилометровой классической гонкой, стартовавшей утром в субботу, 15 февраля, начался в Ида-Вирумаа марафонский уикенд Тартуского марафона. Это самое известное массовое спортивное событие Эстонии никогда ранее не переносилось из Южной Эстонии. В этом же году из-за нехватки там снега пришлось сделать это в экстренном порядке.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Историческое событие: Тартуский лыжный марафон стартовал в Ида-Вирумаа
Из всей большой двухдневной программы Тартуского марафона в его стартовой гонке - 20-километровом классическом заезде - приняли участие 363 лыжника. Самым быстрым в итоге оказался Ральф Мае, который опередил на финишной линии Кеннета Луука всего на 0,2 секунды.
Многие участники трассы хвалили лыжную трассу и природу Алутагузе.
Житель Тарту Иво Кянд подтвердил, что в Тарту нынче очень плохие снежные условия. "Но здесь потрясающе! Невероятный снег и невероятная зима! Огромная благодарность Алутагузе!" - сказал он на финише.
В субботней программе еще были винтажная гонка, детские заезды, эстафетный марафон и 20-километровая гонка свободным стилем.
В воскресенье, 16 февраля, в Алутагузеском центре оздоровительного спорта пройдет гонка на основной дистанции Тартуского марафона - 40 километров классическим стилем.