ФОТО И ВИДЕО Историческое событие: Тартуский лыжный марафон стартовал в Ида-Вирумаа

Двадцатикилометровой классической гонкой, стартовавшей утром в субботу, 15 февраля, начался в Ида-Вирумаа марафонский уикенд Тартуского марафона. Это самое известное массовое спортивное событие Эстонии никогда ранее не переносилось из Южной Эстонии. В этом же году из-за нехватки там снега пришлось сделать это в экстренном порядке.