Поздним вечером в субботу, 15 февраля, на "Unibet Arena" в Таллинне определился победитель конкурса "Eesti Laul", который в этом году представит Эстонию на Евровидении в Швейцарии. Жюри и публика выбрали Томми Кэша с песней "Espresso Macchiato".
ВЫБОР СДЕЛАН ⟩ Заводную "Espresso Macchiato" споет исполнитель из Эстонии на Евровидении в Швейцарии
В финале песенного конкурса "Eesti Laul 2025" выступили 16 музыкантов. Как рассказывает ERR, в суперфинал по итогам голосования жюри и зрителей вышли В суперфинал прошли: Томми Кэш, Ан-Марлен и Андрей Зевакин feat. Karita.
Из этих троих исполнителей окончательного победителя определило телефонное голосование зрителей.
Томми Кэш, как напоминает развлекательный портал "Limon", является одним из самых известных и эпатажных рэп-исполнителей Эстонии. Еще в середине января, то есть за месяц до финала "Eesti Laul", на канале Track Star в TikTok Томми Кэш убедительно заявил: "Мы едем на Евровидение!". Собственно, так оно и вышло.
Песенный конкурс Евровидение-2025 пройдет в швейцарском Базеле 13-17 мая.
Смотрите большую фотогалерею "Postimees", сделанную сегодня на репетиции "Eesti Laul 2025" в Таллинне.