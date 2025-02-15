ВЫБОР СДЕЛАН Заводную "Espresso Macchiato​" споет исполнитель из Эстонии на Евровидении в Швейцарии

В финале песенного конкурса "Eesti Laul 2025" выступили 16 музыкантов. Как рассказывает ERR , в суперфинал по итогам голосования жюри и зрителей вышли В суперфинал прошли: Томми Кэш, Ан-Марлен и Андрей Зевакин feat. Karita.

Томми Кэш, как напоминает развлекательный портал "Limon", является одним из самых известных и эпатажных рэп-исполнителей Эстонии. Еще в середине января, то есть за месяц до финала "Eesti Laul", на канале Track Star в TikTok Томми Кэш убедительно заявил: "Мы едем на Евровидение!". Собственно, так оно и вышло.