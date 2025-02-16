Центр опорных услуг одобрил заявку Нарвского музея на финансирование работ по повышению энергоэффективности зданий, пишет Rus.ERR, уточняя, что работы начнутся уже в этом году.
Нарвскому музею выделены деньги на повышение энергоэффективности зданий
Цель этого проекта Нарвского музея - повысить энергоэффективность его административного здания, снизить энергопотребление и повысить качество внутреннего климата.
В ходе проекта будет утеплен потолок чердачного помещения, заменят окна, утеплят перекрытия трансформаторного помещения, реконструируют систему вентиляции и обновят освещение. Ожидается, что в результате принятых мер энергоэффективность здания повысится на 31 процент.
Ранее "Северное побережье" рассказывало, что Нарвский музей этой зимой закрыл свое административное здание, поскольку получает большие счета за отопление и электричество. Администрация и прочий персонал перемещены в замок Германа.