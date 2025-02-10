Из-за чрезвычайно дорогого отопления Нарвский музей закрыл одно здание

Администрация и отделы Нарвского музея обычно размещаются у входа в крепость, в двухэтажном здании, именуемом Каменный зал, но этой зимой его дверь заперта.

За весь 2024 год Нарвский музей потратил только на центральное отопление и электричество порядка 225 тысяч евро. Потребителями являются как крепость с ее разными зданиями и помещениями, так и отдельно расположенная Художественная галерея. С этой зимы в режим экономии ввели административное здание Каменный зал, что у больших западных ворот крепости.

Счет за декабрьское отопление всего комплекса помещений Нарвского музея составил 14920 евро. Из них почти 10 тысяч пришлось на собственно замок Германа, где находятся основные выставочные экспозици, а на административное здание - 760 евро, хотя в том месяце кабинеты работников уже пребывали в режиме холодной экономии.

Напомним, центральное отопление в Нарве подорожало с декабря без малого в полтора раза, что стало шоком для всего приграничного города, особенно учитывая, что годом ранее тепло там тоже дорожало еще в большей степени.

- Мы законсервировали административное здание, и получающуюся от этого экономию в зимний период перераспределяем на полноценную работу замка. То есть этими деньгами мы компенсируем возросший тариф на отопление, - рассказал Денис Зимин, руководитель хозяйственного отдела музея.

Член правления и директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова подтвердила, что с конца прошлого года, с декабря, административное здание закрыто. Там остался охранник, и иногда приходит по делам кто-нибудь из музейных работников. Температура в опустевших кабинетах сильно снижена.

- Там сейчас идеальные условия для коллекций фотографий и для бумаг - идеальные влажность и температура. Мы все рассчитали, чтобы ничего не пострадало из наследия, - отметила Сморжевских-Смирнова плюсы этого вынужденного положения.

Возвращение музейных работников в привычные кабинеты намечено на апрель, но точнее срок будет зависеть, естественно, от погоды.