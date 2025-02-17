Центристская партия предлагает снизить НСО на продукты питания

Соответствующее предложение будет передано в парламентское производство 17 февраля, сообщает партийная пресс-служба.

В минувшие выходные лидер входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что соцдемы поставят перед правительством задачу найти решение проблеме высоких цен на продукты питания, например, снизить ставку налога с оборота до 9% на овощи и фрукты, молоко, мясо, крупы и рыбопродукты.

Председатель парламентской фракции Центристской партии Лаури Лаатс тогда это заявление раскритиковал, назвав его лицемерием и демагогией, поскольку прежде соцдемы не поддержали предложения центристов о снижении НСО на продовольствие.

Однако в понедельник центристы и Лаатс решили сыграть на опережение, выступив со схожей законодательной инициативой. Центристская партия предлагает снизить до 9% ставку налога с оборота на продукты питания, напитки (за исключением алкоголя и табачных изделий), а также на приправы, консерванты, красители и другие добавки.

"Мы рады, что социал-демократы наконец-то осознали, что продукты значительно подорожали, став предметом роскоши для многих семей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем заручиться широкой поддержкой в Рийгикогу и в ближайшем будущем реализовать это изменение", - сказал Лаатс.